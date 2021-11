O FC Progrès Niederkorn está em quarto lugar da Liga BGL, com 26 pontos, enquanto RM Hamm Benfica permanece no fundo da tabela, com três.

Liga BGL

Progrès Niederkorn goleou o RM Hamm Benfica por 9-1

Ana Patrícia CARDOSO

Não é todos os dias que se vê um resultado assim. No primeiro jogo da jornada 13 da Liga BGL, o Progrès Niederkorn goleou o RM Hamm Benfica por 9-1.

Os golos foram marcados na primeira parte por Lamine Ba (9 minutos), Florian Bohnert (26), Ben Vogel (35). Após o intervalo, João Martins reduziu a pontuação para 1:3 (47'), mas o Progrès Niederkorn não deixou margem para dúvidas.

Mayron de Almeida marcou dois(61, 85), Ba marcou novamente um (64) e Ryan Klapp fez um hat-trick (67, 80, 88). O RM Hamm Benfica não teve como contornar o resultado.

O Niederkorn está em quarto lugar da Liga BGL, com 26 pontos, enquanto RM Hamm Benfica permanece no fundo da tabela, com três.





