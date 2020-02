Um dos processos contra o antigo dirigente do Benfica prescreveu.

Processo contra Vale e Azevedo prescreve

O antigo presidente do Benfica, João Vale a Azevedo, já não tem de responder pelos crimes de peculato e falsificação de documentos pela apropriação de 1,2 milhões de euros do clube da Luz, relativos aos direitos de transmissão televisiva de jogos europeus do Benfica entre 1998 e 1999.

A notícia foi avançada pela TVI, que citou um documento datado de 20 de fevereiro, no qual o Tribunal Judicial de Lisboa declara o arquivamento definitivo do caso, dando razão a um acórdão do Tribunal da Relação, favorável à prescrição do procedimento criminal por já terem decorrido mais de 20 anos da prática dos factos.

O Ministério Público contestou o arquivamente, mas sem sucesso. Vale e Azevedo tem por cumprir 10 anos de prisão por desvio de outros quatro milhões de euros das contas do Benfica, relativos a transferências de jogadores.

O antigo presidente dos encarnados estará atualmente a viver em Londres. O pedido de extradição ainda está a ser avaliado pelas autoridades.