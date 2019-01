O peruano Lucas Barron é o primeiro participante com síndrome de Down na história da prestigiada competição de todo-o-terreno, que se realiza entre 6 e 17 de janeiro.

Primeiro participante com síndrome de Down faz história no Rali Dakar

A 41a edição do Rali Dakar vai contar com o primeiro participante com síndrome de Down, um feito na prestigiada prova de todo-o-terreno. Lucas Barron de 25 anos, vai ser co-piloto do veículo conduzido pelo pai Jacques Barron na prova que se realiza entre 6 e 17 de janeiro, no Peru. Também pela primeira vez na edição deste ano a competição vai acontecer em apenas um país, devido a situações de insegurança nos países vizinhos como Bolívia, Argentina, Paraguai ou Chile.

"O nosso objetivo é chegar ao fim e cruzar a meta", afirmou o jovem à AFP. A missão de Lucas é a de monitorizar as condições da estrada e eventuais problemas mecânicos que possam surgir na viatura. "Eu vou ajudá-lo [pai] a controlar o motor, a estrada, os pneus", refere Lucas no seu fato branco de piloto. Pai e filho participam na categoria SXS e formam a equipa "Barron x 2".

5 Foto: Ernesto Benavides/AFP

Foto: Ernesto Benavides/AFP

Em declarações à AFP o pai de Lucas, um engenheiro de 55 anos, conta que não teve dificuldades em inscrever o jovem na competição, tendo submetido os habituais documentos e exames médicos. O jovem obteve, inclusive, a licença da Federação Internacional Automóvel para participar na competição, refere o pai, que participa na competição pela quinta vez.

O síndrome de Down, também denominado Trissomia 21 resulta de uma anomalia genética que causa deficiências no desenvolvimento intelectual, que, no entanto, fomentam o desenvolvimento de outros capacidades. "Pessoas com síndrome de Down desenvolvem certas competências. O Lucas consegue fazer qualquer desporto", refere o pai.

Nos últimos meses, o jovem tem, aliás, vindo a preparar-se para a competição, praticando várias modalidades, como natação, futebol, ciclismo, surf e esqui aquático. Mesmo o deserto peruano não lhe é desconhecido. Em setembro, pai e filho participaram nos testes preparatórios do Rali Dakar, que tiveram lugar nas dunas do Ica, no sul do Peru. A equipa terminou esta fase em sétimo lugar.

No total, a edição deste ano conta com 334 veículos registados, dez etapas ao longo de 5 mil quilómetros, 3 mil deles em areia.

