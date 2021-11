O luso-luxemburguês Dylan Pereira ganhou pela primeira vez a categoria Pro-Am nas 'seis horas do Bahrein', a penúltima ronda do WEC, campeonato mundial de resistência.

Desporto 3

Automobilismo

Primeira vitória de Dylan Pereira no Bahrein

Catarina OSÓRIO O luso-luxemburguês Dylan Pereira ganhou pela primeira vez a categoria Pro-Am nas 'seis horas do Bahrein', a penúltima ronda do WEC, campeonato mundial de resistência.

Acompanhado de Ben Keating e Felipe Fraga da Team TF Sport, o jovem de 24 anos ganhou pela primeira vez na categoria Pro-Am no 'Bahrein Six Hours' no sábado passado, neste país do Médio Oriente.

Dylan mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa logo após a corrida. "Toda a equipa teve um desempenho muito forte, tivemos uma corrida muito forte, é uma vitória absolutamente merecida", disse citado pelo comunicado de imprensa.

Na qualificação, Ben Keaton não tinha ido além do sexto lugar na grelha, um resultado que a equipa ambicionava melhorar logo na corrida final. Depois dos percalços em pista e de uma paragem nas boxes que atrasou a prestação da equipa, Dylan conseguiu recuperar o atraso, ultrapassado os rivais e chegando a primeiro pouco antes da segunda paragem nas boxes.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: Andrew Lofthouse/ATP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Andrew Lofthouse/ATP Foto: Andrew Lofthouse/ATP Foto: Andrew Lofthouse/ATP

Com uma vantagem de quase 20 segundos, o jovem de 24 anos entregou o carro ao companheiro de equipa brasileiro Felipe Fraga, que conseguiu gerir a vantagem e cruzar a meta cerca de cinco segundos à frente dos perseguidores mais próximos na reta final.



Com a vitória de sábado, Pereira e os companheiros de equipa mantêm as hipóteses para a conquista do título mundial na final do próximo fim de semana no Médio Oriente. Mas desta vez, já será uma corrida de oito horas, a 5 e 6 de novembro.

"Vamos definitivamente tentar tudo para ganhar novamente. Essa é a parte em que podemos ter influência mesmo. O resto está fora do nosso alcance", completou Dylan.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.