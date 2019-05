Primeira mão da final do campeonato de futsal interrompida por atos de violência

Este domingo reproduziu-se mais um episódio de violência no pavilhão de Oberkorn que mancha a imagem do futsal luxemburguês. Atos que em nada dignificam a modalidade que mistura momentos de jogo espetaculares com ações de indisciplina que poderão ser prejudiciais para o seu futuro.

Este domingo reproduziu-se mais um episódio de violência no pavilhão de Oberkorn que mancha a imagem do futsal luxemburguês. Atos que em nada dignificam a modalidade que mistura momentos de jogo espetaculares com ações de indisciplina que poderão ser prejudiciais para o seu futuro.

O primeiro encontro da final do campeonato de futsal entre o FC Differdange e o Racing Luxembourg, disputado este domingo no pavilhão de Oberkorn, foi interrompido após cenas de violência que se reproduziram junto ao banco da equipa da capital.



Decorria o minuto 17 e as equipas estavam empatadas uma bola quando a confusão se instalou. Na tentativa da reposição de uma bola em jogo, um jogador do Differdange agrediu o capitão do Racing, tendo-se depois gerado desacatos entre os elementos das duas equipas com algumas agressões à mistura.



Entretanto, a confusão alastrou-se às bancadas e um dos membros da equipa de arbitragem foi atingido por uma baguete de tambor enviada por um espetador, o que levou à interrupção imediata do jogo.



André Sério, treinador do Racing Luxembourg, lamentou as cenas de violência considerando-as "uma vergonha". "Sem termos feito nada, eu e um jogador da minha equipa fomos agredidos. É lamentável. Sabemos que em jogos destes as ânimos exaltam-se com maior facilidade, mas nada justificava estas atitudes", acrescentou.

"O jogo estava a ser bom e, de um momento para o outro, descambou para a violência com os elementos do Differdange a atacarem-nos. Espero que a Federação Luxemburguesa de Futebol possa atuar em conformidade", disse revoltado.

O Contacto tentou falar com o treinador e um dirigente do FC Differdange, mas não foi possível recolher qualquer declaração em tempo útil.

Não é a primeira vez que a modalidade fica marcada por cenas de violência. Em janeiro passado o campeonato já tinha estado suspenso por agressões ao árbitro português Luís Letra no jogo Wilwerwiltz-Wiltz (Liga 2). Na sequência dos desacatos, o Wilwerwiltz foi proibido de utilizar o pavilhão onde disputava os jogos da Liga 2.

Na sequência dos desacatos dois jogadores do FC Wiltz foram suspensos por três meses e dois anos e meio pela comissão arbitral da FLF. Em declarações ao Contacto após a decisão, João Marcos Soares, jogador do Wiltz, mostrou-se arrependido pelas agressões ao árbitro Luís Letra. O atleta apanhou dois anos e meio de suspensão.







