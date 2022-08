Casa Pia recebe o Benfica em casa emprestada para a jornada 2 da primeira liga. Rui Tovar recua no tempo, ao primeiro Casa Pia vs Benfica, em 1939.

Primeira liga. Leiria, um regresso ao passado

Rui Miguel Tovar Casa Pia recebe o Benfica em casa emprestada para a jornada 2 da primeira liga. Rui Tovar recua no tempo, ao primeiro Casa Pia vs Benfica, em 1939.

O início promete. Afastado do palco da 1.ª divisão desde 1939, o Casa Pia empata 0:0 nos Açores vs Santa Clara e espanta o nervosismo da estreia, por assim dizer. Passa-se uma semana e toma lá o Benfica de Roger Schmidt, todo lançado entre a goleada na jornada de abertura (4:0 vs Arouca) e o apuramento para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, vs Midtjylland.

Como o Estádio Pina Manique está em obras de remodelação para cumprir e satisfazer os mínimos exigidos pela Liga, o Casa Pia é empurrado para Leiria. Honra lhe seja feita, é um estádio do Euro-2004. Lá joga a Croácia por duas vezes, com empates 0:0 vs Suíça, com Lucílio Baptista no apito, e 2:2 vs França, com golos dos avançados da moda Prso e Trézéguet – e longe as duas selecções (e o Municipal de Leiria) de pensar numa final do Mundial entre elas daí a 14 anos, em Moscovo.

Leiria, pois então. O Casa Pia afina a estratégia e sonha com a vitória. A acontecer, seria a primeira de um anfitrião emprestado para a 1.ª divisão. Ya, nem mais, nunca o visitante perde em Leiria como campo neutro. A primeira experiência remonta a 1956 entre Académica e Barreirense (2:2). Daí para cá, Leiria só volta a receber jogos de 1.ª divisão com o B sad em 2021. Marítimo e Tondela aproveitam para ganhar, Moreirense e Gil Vicente para empatar. Portanto, cinco jogos e nada de vitória para a equipa da casa.

O Benfica espreita a oportunidade para prolongar a série, na condição de favorito. Se bem que Leiria já lhe tenha dado alguns amargos de boca, como em 1994. É o Benfica de Filipovic, na ausência de Artur Jorge, operado de urgência a um tumor benigno no cérebro. E é o União de Vítor Manuel, um homem admirável com um cabelo à Playmobil e um bigode castiço. Para a história da 1.ª divisão, estamos a 18 Setembro 1994 e é o primeiro jogo transmitido em directo pela TVI, o quarto canal dos portugueses.

Vinte mil pessoas deslocam-se ao Magalhães Pessoa e assistem in loco ao 1:0, golo solitário de Luís Miguel ao veterano Preud’homme aos 79 minutos. O Benfica começa com dois avançados (Caniggia mais Isaías) e acaba com quatro (entram Edilson mais César Brito). Nada feito, a União faz a força e soma os dois pontos. Dez anos volvidos, já com Trapattoni no banco dos benfiquistas, já com três pontos por vitória, a União faz a força, de novo. Agora com golo de Fangueiro a Moreira. Adiante, o último jogo do Benfica em Leiria para a 1.ª divisão é em 2011, um Caixinha vs Jesus, dois emigrantes de luxo, um na Argentina com o Talleres e outro na Turquia com o Fenerbahçe. Acaba 0:3, golos sul-americanos de Saviola, Gaitán e Cardozo.

Então e o primeiro Casa Pia vs Benfica, que tal? Último domingo de Fevereiro 1939, dia 26, eis o regresso da 1.ª divisão após duas semanas de interrupção provocada pelos trabalhos da selecção portuguesa. No Restelo, casa emprestado do Casa Pia (lá está, há coisas que simplesmente não mudam), o Benfica arranca uma vitória a ferros a três minutos do fim, com um incrível ‘shot’ de Espírito Santo sem hipótese para Fernando de Sousa, eleito pela imprensa como o melhor em campo. Zero-um e o Casa Pia continua afundado no último lugar, com zero pontos.

Ali bem perto, nas Salésias, o Sporting dá 2:0 vs Belenenses, golos de Soeiro e Peyroteo (pelo meio, golo anulado a Peyroteo e penálti falhado por Pireza) e apanha o mesmo Belenenses no terceiro lugar da 1.ª divisão, com oito pontos, a quatro do líder destaca (e futuro campeão) FC Porto. Nessa tarde desportiva, um resultado salta à vista dos demais: Vitória SC 9:2 Braga para o campeonato regional da AF Braga.

Adiante, estamos em Agosto 2022 e há outro clássico minhoto à vista, e logo a abrir a segunda jornada, já hoje: Famalicão vs Braga. Amanhã, depois do tal Casa Pia vs Benfica em Leiria, há Sporting vs Rio Ave. À partida, é um 1 no totobola. Ou…? Espantoso, o Rio Ave não perde há três jogos seguidos no José Alvalade – e até ganha dois, ambos Keizer vs Carvalhal em 2019-20.

Seja como for, talvez a maior façanha do Rio Ave no José Alvalade tenha sido com Mário Reis em Março 1985, para a Taça de Portugal. Primeiro, é um jogo de desempate (ou seja, o Rio Ave empata em casa e leva a eliminatória para Lisboa). Segundo, o Rio Ave está a 22 pontos do Sporting na 1.ª divisão e ocupa a penúltima posição. Terceiro, é a única derrota em casa de John Toshack pelo Sporting, o que é obra. A culpa é de Álvaro, autor do golo solitário da noite aos 85 minutos, já depois do argentino Saucedo falhar um penálti (defesa de Figueiredo) e do capitão Mário Jorge ter sido substituído pelo chefe da orquestra (desafinada), Manuel Fernandes. Tudo isto em dia de azáfama política com a reunião da Rainha Isabel II com Mário Soares no Palácio de Queluz sob o pretexto da futura adesão de Portugal à CEE.

Claro que também há o reverso da medalha, as glórias do Sporting vs Rio Ave e, nesse capítulo, nunca é demais potencializar a veia goleadora de Jordão: marca cinco ao Rio Ave em 1980 e repete os cinco na festa do título de campeão em 1982. Duas tardes imperdíveis de bolas, dois espectáculos singulares (5:0, 7:1). É obra, é Jordão no seu melhor.

Calendário:

Sexta-feira

Famalicão (16)-Braga (9)

Sábado

Casa Pia (10)-Benfica (2)

Sporting (8)-Rio Ave (12)

Domingo

Boavista (4)-Santa Clara (11)

Vizela (7)-FC Porto (1)

Vitória SC (5)-Estoril (3)

Segunda-feira

Marítimo (17)-Chaves (15)

Arouca (18)-Gil Vicente (6)

Paços (14)-Portimonense (13)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

