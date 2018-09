O primeiro curso para instrutores de capoeira realizado na Escola Nacional de Educação Física e Desportos, no Luxemburgo, foi um sucesso. Os novos formadores da arte desenvolvida no Brasil por escravos africanos, que mistura artes marciais, cultura popular, música e dança, receberam no início desta semana os diplomas referentes à formação que terminou em abril de 2018, numa cerimónia na qual esteve presente Romain Schneider, ministro dos Desportos.

Primeira formação para instrutores de capoeira no Luxemburgo foi um sucesso

Este tipo de formação, pioneira em países europeus e ministrada em quatro fins de semana, destina-se a todos os capoeiristas com alguma experiência, residentes no Grão-Ducado, que queiram enveredar pela carreira de treinador. É assegurada pelo professor Pelezinho, responsável da Associação Abadá Capoeira, filiada desde 2015 na Federação Luxemburguesa de Artes Marciais (Flam), e Mestrando Sabiá, um dos praticantes mais graduados do mundo.

Nos últimos anos, a capoeira tem-se desenvolvido bastante no Luxemburgo e já foi introduzida em algumas escolas nas aulas de educação física.



