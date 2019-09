Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), foi reconhecido pela FIBA como o melhor líder federativo de basquetebol da Europa.

Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol eleito o melhor dirigente europeu da modalidade

A atribuição do "President Award" a Manuel Fernandes, que decorreu na passada quinta-feira, na China, país que acolhe o Campeonato do Mundo, reconhece o trabalho desenvolvido nos últimos cinco anos como líder da FPB e o impacto positivo no desenvolvimento do basquetebol em Portugal.

O galardão distingue também o desempenho meritório do presidente federativo a nível internacional nos diferentes cargos exercidos ao mais alto nível na FIBA Europe.

"Confesso que não estava à espera, mas claro que sinto orgulho de ter sido o escolhido entre os cinquenta presidentes das federações nacionais do continente europeu. Ninguém consegue nada sozinho e partilho este prémio com os jogadores, juízes, dirigentes e treinadores dos clubes e associações que, com a sua entrega diária e a sua paixão pelo basquetebol, contribuem para o engrandecimento da modalidade. Compartilho ainda este galardão com o pessoal técnico e administrativo da FPB e, em especial, com os meus colegas da Direção, por sermos uma equipa coesa e empenhada que tem sido capaz de assumir desafios ousados para fazer a modalidade crescer e desenvolver-se", afirmou Manuel Fernandes, numa reação à distinção da FIBA.





