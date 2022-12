Um 'youtuber argelino' foi agredido pelo ex-craque camaronense, Samuel Eto'o. Veja as imagens.

Mundial 2022

Presidente da Federação de Futebol dos Camarões agride jovem no Qatar

Um vídeo a circular nas redes sociais mostra Samuel Eto'o, ex-estrela do futebol e atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fécafoot), a agredir um youtuber argelino.

As imagens mostram o presidente visivelmente perturbado a perseguir o argelino Sadouni SM e a dar-lhe um pontapé no peito e cara. Antes, é possível ver que os seguranças de Eto'o tentavam tirar a câmara ao jovem.

A cena tem lugar no estádio 974 à saída da final Brasil-Coreia do Sul 1/8 (4-1), na segunda-feira à noite. Eto'o, de boné azul, está a ser fotografado por fãs do Brasil e parece estar tudo bem.

O youtuber faz-lhe uma pergunta que não é audível mas parece dizer "Gassama!", fazendo referência ao árbitro Gambiano Bakary Gassama, que apitou Argélia-Camarões (1-2), jogo que qualificou os "Leões Indomáveis" para este Campeonato do Mundo. Após a eliminação, surgiram rumores na Argélia de que o árbitro tinha sido comprado.

"Fiz tudo isto pela Argélia", disse Sadouni SM num vídeo publicado esta terça-feira. "Estou na esquadra da polícia para a investigação. Tenho de partilhar este vídeo, uma vez que Eto'o é uma personalidade que pode encobrir o caso, mas confio na polícia do Qatar".

Samuel Eto'o é também embaixador do comité organizador do Campeonato Mundial de Futebol do Qatar. A FIFA não se pronunciou sobre o caso.





