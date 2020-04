Esta é a primeira experiência do Danel Sinani no estrangeiro, depois de ter passado pelo F91 Dudelange e Racing.

Premier League . Norwich apresenta atacante luxemburguês por três épocas

Esta é a primeira experiência do Danel Sinani no estrangeiro, depois de ter passado pelo F91 Dudelange e Racing.

(hdb) - O avançado do F91 Dudellange Danel Sinani foi oficialmente apresentado como jogador do Norwich City, no site do clube da Premier League de Inglaterra.



Danel Sinani tem um contrato de três anos com o novo clube, depois de três épocas no Dudelange e ainda uma passagem pelo Racing.

Os valores da transferência do internacional luxemburguês de 23 anos não foram revelados.

Recorde-se que o jogador já tinha admitido uma eventual saída do F91 Dudelange.

Esta é a primeira experiência de Danel Sinani no estrangeiro, ele que é até agora o melhor marcado da liga luxemburguesa, BGL, com 14 golos apontados em 17 jogos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.