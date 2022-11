O português é neste momento um jogador livre, depois de o contrato com o Manchester United ter sido rescindido.

Príncipe quer levar Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita: "Tudo é possível"

SID O português é neste momento um jogador livre, depois de o contrato com o Manchester United ter sido rescindido.

O príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro do Desporto da Arábia Saudita, acredita que Cristiano Ronaldo pode vir a jogar no campeonato daquele país do Golfo. "Tudo é possível. Gostaria de o ver jogar na liga saudita", afirmou. O português é neste momento um jogador livre, depois de o contrato com o Manchester United ter sido recentemente rescindido.

"Seria bom para o campeonato, para todo o país e inspiraria a juventude", disse Al-Faisal. Ronaldo é um modelo para muitas crianças e tem uma grande base de fãs na Arábia Saudita. No entanto, o melhor jogador do mundo por cinco vezes tinha declarado há alguns dias numa entrevista que havia recusado uma oferta milionária de um clube saudita.

Abdulaziz bin Turki Al-Faisal (à direita) com Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol. Foto: Saudi Press Agency/dpa-Bildfunk

O ministro dos Desporto também reiterou o desejo de acolher o Campeonato do Mundo de 2030 na Arábia Saudita. "Todos os países do mundo adorariam receber o Mundial", assegurou. O país está a planear uma proposta conjunta com a Grécia e o Egipto.

A Arábia Saudita tem intensificado grandemente os seus investimentos no desporto internacional nos últimos anos. Por exemplo, foram investidos milhares de milhões na série de golfe profissional LIV e o clube da Premier League Newcastle United foi assumido por um fundo soberano saudita de riqueza. Além disso, Lionel Messi, rival argentino de Ronaldo, atua como embaixador do turismo do país.

