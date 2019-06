O empresário português residente no Luxemburgo diz contar com apoio de algumas figuras importantes do clube vimaranense.

Português no Luxemburgo admite candidatura à presidência do Vitória de Guimarães

Henrique DE BURGO

O Vitória de Guimarães poderá vir a ter um candidato do Luxemburgo nas eleições do novo presidente, marcadas para 20 de julho.



Miguel Pinto Lisboa reside e trabalha no Grão-Ducado, e está a tratar da constituição de uma lista, que terá de ser entregue até 19 de junho. O empresário, de 47 anos, disse hoje à Rádio Latina foi "abordado por alguns setores de adeptos" do Vitória de Guimarães para encabeçar uma lista.

Sem querer revelar nomes, o sócio nº 1.598 do clube vimaranense disse à Rádio Latina que conta já com o apoio de algumas figuras importantes do clube e que espera "poder tomar uma decisão em breve".

Caso entre na corrida à presidência do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa aponta dois grandes desafios: melhorar a formação dos jovens jogadores e a relação entre a direção e o maior acionista do clube [Mário Ferreira], cujas divergências levaram à demissão dos atuais órgãos sociais.

A confirmar-se a candidatura do imigrante português no Luxemburgo, Miguel Pinto Lisboa será o segundo candidato à presidência do Vitória de Guimarães, depois de Daniel Rodrigues, presidente da Assembleia Geral da SAD, ter assumido que vai liderar uma lista às eleições, que terão lugar no dia 20 de julho.e)