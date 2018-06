O automobilista português Filipe Albuquerque afirmou hoje estar confiante num bom resultado na corrida de resistência das 24 horas de Le Mans, em França, considerando que o seu carro “está mais competitivo que o ano passado”.

Português Filipe Albuquerque confiante para as 24 horas de Le Mans

“O ano passado fomos quintos depois de uma corrida muito bem conseguida. Logo, para este ano o objetivo é fazer melhor, mas é difícil prever”, disse o piloto, que compete há duas temporadas pela equipa inglesa United Autosports.

Em declarações à sua assessoria de imprensa, o português relembrou que o seu carro, o Ligier LMP2, da marca francesa Onroak Automotive, está em melhores condições do que no ano passado, mas, mesmo assim, não se apresenta ao nível dos veículos dos adversários.

“O nosso carro está sem dúvida mais competitivo do que no ano passado, mas não tão rápido como o dos nossos adversários. No entanto, numa corrida de 24 horas nem só de rapidez se faz a prova”, vincou.

Albuquerque vai participar pela quinta vez consecutiva na prova de resistência francesa, que este ano organiza a sua 86.ª edição, tendo inicio no sábado, às 14:00,em 16 de junho.

O automobilista dividirá a condução do Ligier LMP2 com os ingleses Phil Hanson e Paul Di Resta, que se estreia na competição.

Ao longo da sua carreira, o português venceu, entre outros prémios, o campeonato europeu Renault e o campeonato norte europeu Renault, na categoria de Fórmula2.

