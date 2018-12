O treinador Nuno Dias, tricampeão português e vice-campeão europeu em 2017 e 2018 com o Sporting, está nomeado para melhor técnico de futsal do mundo, de acordo com a lista divulgada hoje pela Futsal Planet.

Português entre os nomeados para melhor treinador do mundo de futsal

Nuno Dias, de 45 anos, técnico do Sporting desde 2012, é o único treinador português na lista de candidatos a melhor do mundo, cujo vencedor será conhecido em 31 de dezembro.

Entre os nomeados estão também Hamid Bigham Tabrizi (Irão), Esquerda (Brasil), Kaká (Brasil), Jesús Velasco (Espanha), Marquinhos Xavier (Brasil), Miguel Rodrigo (Espanha), Ricardinho Di Izeppe (Brasil), Sérgio Lacerda (Brasil) e Tino Pérez (Espanha).

Pelo Sporting, Nuno Dias já conquistou cinco campeonatos, três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e quatro Supertaças, além de ter sido nas duas últimas temporadas vice-campeão europeu, perdendo nas duas edições da Liga dos Campeões com os espanhóis do Inter.

Também hoje, a Futsal Planet, colocou a seleção portuguesa masculina, que este ano se sagrou campeã europeia, na lista candidata a melhor equipa do ano, bem como a seleção feminina de sub-18, vencedora dos Jogos Olímpicos da Juventude.

