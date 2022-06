Ou será uma? A polémica persiste desde aquele 1:2 em Vigo no ano de 1937. Esta 5.ª feira é em Sevilha, para a Liga das Nações. E este conta, de certeza.

Desporto 5 min.

Futebol

Portugal, zero vitórias em Espanha

Rui Miguel Tovar Ou será uma? A polémica persiste desde aquele 1:2 em Vigo no ano de 1937. Esta 5.ª feira é em Sevilha, para a Liga das Nações. E este conta, de certeza.

Já se sabe, a história nem sempre é bem contada. De forma verdadeira, queremos dizer. Há muita fabulação pelo meio e, pior, alguns factos guardam-se de propósito na gaveta em detrimento de outros levados à grandiosidade desmedida e sob um falso pretexto. Há casos flagrantes.

Como índios vs caubóis. Passamos a vida a ver filmes a distinguir (mal) o bom e o mau da fita sem nos questionarmos sobre a história real dos factos. Esta aqui ó: os caubóis invadem a terra dos índios e matam para conquistar, os índios defendem-se e respondem à letra. Ou como os bárbaros vs cruzadas. Os bárbaros (muçulmanos) conquistam Jerusalém, as cruzadas reconquistam-na com um banho de sangue sem igual com o intuito de impor o cristianismo à força. Ou como o Espanha vs Portugal 1937. Para os espanhóis, o jogo é não-oficial. Para Portugal, é oficial sim ou sim. A Espanha diz que a FIFA está do seu lado, Portugal diz o mesmo ao contrário – ou seja, também puxa a brasa à sua sardinha.

Em que ficamos? Com dificuldades em entrar na capital Madrid para subjugar a república, Franco acomoda-se em Burgos e está mais preocupado em espalhar o terror no norte do país. Como fervoroso adepto de futebol, o general promove o clássico ibérico em Vigo para ganhar o apoio das gentes. Desde logo, disponibilizam-se 18 mil pesetas para melhorar as estradas rodoviárias e ferroviárias a caminho do Estádio Balaídos e assim facilitar a viagem dos interessados. De Portugal, por exemplo, saem 14 autocarros e 420 automóveis rumo à fronteira de Tui, onde a entrada dos visitantes é mais facilitada que nunca só com a apresentação de um bilhete de identidade, à imagem da Expo Iberoamericana 1929, em Sevilha. O resultado é um estádio à pinha, 55 mil pessoas e nem um alfinete cabe ali no meio.

O seleccionador Cândido de Oliveira faz-se acompanhar do treinador Lipo Herczka e está confiante na vitória. Só falta saber o tempo para a hora do jogo, às 15 locais. Se estiver bom e o campo seco, joga Espírito Santo a avançado centro e Soeiro como interior-direito. Se chover durante a noite e o campo se apresentar enlameado, Soeiro joga a 9 e Quaresma ocupa o lugar de interior-direito. Dá o plano b. A chuva cai miudinha, depois forte. Portugal entra com Azevedo (Sporting), José Simões (Belenenses) e Gustavo Teixeira (Benfica) (cap); Amaro (Belenenses), Albino (Benfica) e Carlos Pereira (FCP); Mourão (Sporting), Artur Quaresma (Belenenses), Soeiro (Sporting), Pinga (FCP) e Valadas (Benfica).

A Espanha reúne um 11 a pedido de Franco, sob a orientação de Amadeo García Salazar, combatente das forças franquistas no País Basco e nas Astúrias. Os catalães e madrilenos insurgem-se ruidosamente e soltam o mesmo grito: ‘Isto não é Espanha, a FIFA não pode aceitar este jogo como oficial.’ Dá igual, Franco pressiona a FIFA e esta legitima a meia Espanha de Franco como um todo. O jornal ABC de Sevilha escreve em letras garrafais. "O mundo do punho fechado fracassa em toda a linha, os vencedores fazem-se anunciar com o braço estendido, à romana." As equipas entram em campo. A Espanha afasta o vermelho (azul claro, na camisola, e azul escuro, nos calções), Portugal idem idem (camisola branca, calção azul). Moeda ao ar e Portugal escolhe jogar a favor do sol.

Começa assim a desenhar-se a primeira vitória de sempre da selecção sobre a Espanha, ao fim de 11 derrotas e um empate. Desta vez, o 13 dá sorte. Ao intervalo, 0:0 por força da destreza dos guarda-redes estreantes Eizaguirre e Azevedo. Na segunda parte, é um regabofe. Aos 60', Simões corta uma avançada espanhola e desmarca Soeiro. Que passa a Pinga. O drible sobre Ciriaco é estonteante, o remate feliz. Um-zero. Reage a Espanha e Azevedo faz duas defesas milagrosas. O segundo da tarde é de Valadas, após defesa incompleta de Eizaguirre a pontapé subtil de Espírito Santo numa jogada embrulhada dentro da área espanhola.

O 2:1 de Gallart num remate espontâneo bem longe da baliza à guarda de Azevedo é um mero pró-forma. Será? Os últimos minutos são intensos, sobretudo porque Portugal joga com dez elementos, por lesão de Gaspar Pinto e já realizadas as duas substituições. Azevedo aguenta, a defesa também. A festa é portuguesa, olé. Cá está, primeira vitória portuguesa em Espanha. E única. Daí para cá, Portugal acumula cinco derrotas seguidas e depois acumula uma série de cinco empates seguidos. O último é no Wanda, a nova casa do Atlético Madrid, em Junho 2021. Acaba 0:0. O último golo português em Espanha é de Jorge Costa, em 2002, como ensaio de António Oliveira para o Mundial asiático. Antes, Oceano marca o penúltimo e o antepenúltimo em 1994 e 1991.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

O de 1994 é novamente em Vigo, no Balaídos. No primeiro jogo pós-Queiroz, o interino Nelo Vingada estreia Paulinho Santos. Já o espanhol Javier Clemente dá minutos a Fran, Larrainzar, Otero e Juanele. Ao intervalo, 1:0 numa jogada rápida conduzida por Felipe, cuja desmarcação para Salinas apanha Couto nas covas e Baía fora da baliza. A partir dos 70 minutos, é um ver-se-te-avias de adrenalina. Aos 71', canto de Figo, desvio ao primeiro poste e autogolo de Antonio López, pressionado por Couto. Aos 75', Juanele ganha um ressalto a Oceano e mete a bola por entre as pernas de Neno. E, aos 81', o 2:2 final por Oceano, de penálti a castigar falta de Otero sobre Figo. Na conferência de imprensa, a questão da porcaria, levantada por Queiroz em Milão no último jogo, é novamente abordada com resposta imediata de Nelo Vingada: "Não convivo com a porcaria, assim como ninguém convive." Que cobóiada.

Contas feitas, Portugal soma em Espanha uma vitória, cinco empates, sete derrotas e 12:48 em golos. Esta 5.ª feira é em Sevilha, para a Liga das Nações. E este conta, de certeza.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

