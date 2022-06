Na última visita à casa do Sporting, em 1969, a Suíça ganha 2:0 com Damas na baliza.

Portugal vs Suíça. Da bronca da Madeira ao hat-trick de Ronaldo

Na última visita à casa do Sporting, em 1969, a Suíça ganha 2:0 com Damas na baliza.

Liga das Nações, segundo episódio da saga 2022. Ao empate 1:1 em Sevilha vs Espanha, segue-se a visita da Suíça ao José Alvalade, onde a selecção portuguesa nunca sofre golos na primeira parte e já lá se contabilizam 12 jogos desde 2004.

O currículo vs Suíça em casa é vantajoso para Portugal com seis vitórias em dez jogos. A última derrota é de 1969, curiosamente no José Alvalade, na qualificação para o Mundial-70. Até parece mentira. Só que não. Portugal leva dois-secos em casa da modesta Suíça e afasta-se cada vez mais do México. É a inferioridade da nossa superioridade técnica, como escreve Mário Zambujal no Diário de Lisboa, numa alusão à incapacidade total de dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Mundial-66. Nem com seis magriços em campo a coisa vai lá. É triste. Ainda por cima, o jogo é transmitido em directo pela RTP e deverá ter elucidado os muitos milhares que ainda duvidam da nossa (fraca) apetência para o sucesso. Desta vez, nem é preciso uma hora e meia. Bastam tão-só 37 minutos para adivinhar o futuro, é o tempo de Vuilleumier enganar Damas por duas vezes e já está. O México é uma miragem – coincidência das coincidências, chegaríamos lá em 1986. O extremo Simões é o mais radical: "Por este caminho, voltamos a 1930."

As duas selecções só se voltam a cruzar em 1977, num particular na ilha da Madeira. Inconcebível, no mínimo. Na parte final da 1.ª divisão, a federação organiza uma excursão à Madeira para jogar a feijões com a Suíça. Há quem proteste, a começar pelo treinador-seleccionador José Maria Pedroto (daí a entrada de Juca para os quadros da Praça da Alegria) e a desaguar numa catrefada de jogadores como Oliveira, Murça (Porto), João Cardoso (Belenenses), Marinho (Braga), Humberto Coelho e Chalana (Benfica). Todos eles dizem não. Adiante, Portugal voa para o Funchal e acumula a quarta vitória consecutiva à conta de uma Suíça que nos brindara com 3-0 no particular anterior. O domínio dos portugueses é exemplar, sobretudo na segunda parte, quando se joga com mais cabeça e a bola corre à flor da relva. O golo de Alves é de bandeira, uma jogada individual brilhante com uma conclusão magistral. Como prémio pela vitória, 10 contos para cada jogador.

Portugal na máxima força antes da receção à Suíça Com o empate de quinta-feira, Portugal e Espanha somam um ponto cada, enquanto a República Checa lidera o grupo, com três, após o triunfo por 2-1 na receção à Suíça, próxima adversária da equipa das ‘quinas’.

Dez anos volvidos, em 1987, continua instalada a confusão no futebol português. Juca, mais uma vez, no centro das atenções. O seleccionador esquece-se de chamar Gomes, capitão e herói de Estocolmo, na última vitória a caminho do Euro-88. As justificações de Juca não colhem a aprovação de ninguém, daí que seja assobiadíssimo à entrada para as Antas, onde Portugal desliza e autoafasta-se do Euro-88 com um nulo em tudo. Futre torce o nariz e abre o coração. "Faltaram golos. Se querem que diga a verdade, faltou o Gomes, é verdade. Faltou o Gomes, ele faz falta a qualquer equipa do Mundo." A noite é de desinspiração total e pior ainda é aquela substituição aos 73 minutos, com a saída do avançado Rui Águas para a entrada do médio Adão. Se Juca já está de mal com a vida, pior a emenda que o soneto. Os jogadores suíços transmitem isso mesmo aos jornalistas. “Não ouvimos um único aplauso das bancadas e isso é péssimo para qualquer jogador.

Em 1989, rumo ao Mundial-90, a Suíça apresenta-se na Luz com a lição estudada e Alain Sutter faz uma exibição memorável. Que o diga o pobre João Pinto, ultrapassado vezes sem conta durante a primeira parte. Chega o intervalo e a conversa de balneário surte o efeito desejado. Ironia das ironias, é de João Pinto o 1:0. O seu cruzamento apanha todos desprevenidos, até o próprio lateral português. A bola sai-lhe dos pés com força e colocação. Brunner, à espera do centro, é apanhado na curva. O guarda-redes senta-se novamente no banco dos réus com o 2:0, quando Frederico alta mais alto que ele. O italiano naturalizado Zuffi reduz na cara de Silvino e é Paneira quem volta a esticar a diferença para dois golos, numa prodigiosa acção ofensiva de César Brito. Para o seleccionador suíço Daniel Jeandupeux, ‘a actuação de Rui Barros foi determinante’.

Saltamos para Outubro 1993, outro apuramento para o Mundial e mais uma noite de festa em Portugal. Com a vitória 1:0 sobre a Suíça, concorrente directo ao segundo lugar, a selecção portuguesa só precisa agora de ganhar por quatro golos à Estónia e empatar em Itália para garantir a presença nos EUA-94. O jogo é resolvido bem cedo, com um golo de João Vieira Pinto, após jogada bem elaborada por Semedo e Futre. Daí para a frente, o empate paira no ar em duas situações, num remate à trave (João Pinto, quase autogolo aos 34') e outro ao poste (Alain Sutter, 46'). O público é magnífico e acorre em peso às Antas (60 mil espectadores) para assistir à primeira derrota dos suíços desde Fevereiro 1992. Ainda assim, o inglês Roy Hodgson, seleccionador da Suíça, demonstra fair-play: "Vitória portuguesa merecida. Aliás, logo após a marcação do golo, tomei consciência de que o resultado não sofreria alteração. Desejo-vos boa sorte para Itália."

Há um interregno generoso, Portugal e Suíça só se encontram em 2017. Eis o dia mais esperado da qualificação para o Mundial-2018, o da decisão. À Suíça, basta-lhe um empate para o apuramento directo sem passar pelo play-off. Para Portugal, só a vitória interessa. Meu dito, meu feito. Com um estilo de jogo marcadamente ofensivo e sem cuidados defensivos exagerados, a equipa de Fernando Santos domina de fio a pavio e sela um indiscutível 2-0, obra de Djorou, com um infeliz desvio ao cruzamento tenso de Eliseu, e André Silva, brilhantemente desmarcado por Bernardo Silva. Fora isso, Portugal até está mais perto do 3-0 do que a Suíça do 2-1, a avaliar pelas duas oportunidades falhadas por Ronaldo na cara de Sommer e a ausência de perigo nos remates do benfiquista Seferovic às redes de Rui Patrício. Sem espinhas é o que é: Portugal apura-se para a 10.ª fase final seguida desde 2000, seja Europeu ou Mundial, e impõe a primeira derrota à Suíça numa fase de qualificação para o Mundial desde 2008 (Luxemburgo, 2-1 em Zurique). Próximo destino: Rússia.

Último capítulo, 2019. Adiós Real Madrid, ciao Juventus. A transferência mais mediática do Verão de 2018 é oficializada no dia da final do Mundial. Antes do França vs Croácia, vêem-se fotografias infinitas de Ronaldo em Turim. Ganha peso, a liga italiana. Para uma melhor adaptação a tudo o que é novo (cidade, país, clube, companheiros, adversários, campeonato), Ronaldo afasta-se ligeiramente da selecção e falha a fase de qualificação da Liga das Nações. O seu regresso é só ½ final e demora 25 minutos a escrever o seu nome no livro de honra, com um livre directo inapelável. Pobre Sommer. A Suíça empataria de penálti e Ronaldo completa o hat-trick aos 88 e 90 minutos. Pim pam pum, Portugal está na final da Liga das Nações, vs Holanda.

