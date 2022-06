Portugal empata 1:1 vs Espanha em Sevilha com golo do suplente Ricardo Horta na primeira jornada da Liga das Nações. O filme e a análise por Rui Miguel Tovar.

Opinião Desporto 14 4 min.

Liga das Nações

Portugal vs Espanha. Na Horta do mestre Gavi

Rui Miguel Tovar Portugal empata 1:1 vs Espanha em Sevilha com golo do suplente Ricardo Horta na primeira jornada da Liga das Nações.

Empate empate empate empate empate empate. Chi-ça, que saga. Seis empates seguidos no clássico ibérico em Espanha, é uma proeza digna do cosmos. O ambiente em Sevilha é de fiesta, só é pena o excesso de cadeiras vazias no estádio do Betis provocados pelos preços absurdos.

Fernando Santos volta a chamar Diogo Costa para a baliza, em detrimento de Rui Patrício, e o capitão Ronaldo começa do banco. Luis Enrique joga com Gavi e mais 10. Gavi é um sonho, um craque da cabeça aos pés. É absolutamente inacreditável o abuso do toque de bola do miúdo de 17 anos. Dezassete. Repetimo-nos: de-za-sse-te. Gavi joga sempre a frente, com a bola colada ao pé. De quando em vez, muda ligeiramente de direcção para ziguezaguear em modo drible. É uma delícia, e o clássico ibérico transforma-se com a bola nos pés do número 9. A personalidade, o arranque, o pique, a finta fácil, o descaramento. Gavi é um ET. E ainda rola bolas – quatro recuperações no seu meio-campo.

14 As imagens da partida

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Cristina Quicler/AFP Portugal's defender Raphael Guerreiro (L) vies with Spain's midfielder Marcos Llorente during the UEFA Nations League, league A group 2 football match between Spain and Portugal, at the Benito Villamarin stadium in Seville on June 2, 2022. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) AFP Foto: Jorge Guerrero/AFP Foto: Cristina Quicler/AFP Foto: Jorge Guerrero/AFP Spain's forward Alvaro Morata reacts during the UEFA Nations League, league A group 2 football match between Spain and Portugal, at the Benito Villamarin stadium in Seville on June 2, 2022. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) AFP Spain�s forward Raul de Tomas (L) vies with Portugal's defender Pepe during the UEFA Nations League, league A group 2 football match between Spain and Portugal, at the Benito Villamarin stadium in Seville on June 2, 2022. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) AFP Foto: Cristina Quicler/AFP Portugal's forward Cristiano Ronaldo looks on during the UEFA Nations League, league A group 2 football match between Spain and Portugal, at the Benito Villamarin stadium in Seville on June 2, 2022. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) AFP Foto: Cristina Quicler/AFP Foto: Cristina Quicler/AFP Foto: Cristina Quicler/AFP Foto: Cristina Quicler/AFP Foto: Jorge Guerrero/AFP

Gavi e o resto, insistimos. O lance do 1:0 é uma prova inequívoca do seu valor técnico. Tudo começa num ataque de Portugal pela esquerda, com Rafael Leão. O cruzamento é demasiado largo e atrasado, Cancelo toca de calcanhcar para zona de ninguém. Ninguém? Essa é boa. Aparece Gavi no seu estilo jingão e leva a bola para o contra-ataque. Passa a linha do meio-campo e desmarca Sarabia com pompa e circunstância, com um passe a deixar Danilo nas covas. O goleador do Sporting assiste Morata e o avançado conclui com o pé direito na cara do desamparado Diogo Costa. Simples mais simples não há. Culpa de Gavi.

Portugal encaixa o golo e tenta reagir. Em vão, a selecção joga pouco e mal. Mais uma vez. Verdade seja dita, a Espanha também não força a barra e limita-se a tocar a bola vezes sem conta longe da área. Aceita-se o 1:0 ao intervalo pela superioridade espanhola no trato da bola e pela apatia portuguesa. No reinício, sai o capitão Moutinho e entra Rúben Neves. A Espanha segue tranquila, Portugal assume mais o jogo sem fazer cócegas. Até que chega o minuto 59, altura em que André Silva segura bem a bola (e os centrais), roda sobre si mesmo e oferece o empate a Rafael Leão. O extremo simula (bem) o remate para se livrar de Pau Torres, ajeita (mal) a bola e depois remata para uma defesa de Unai com o pé direito para canto.

Entram Ronaldo e Gonçalo Guedes para encostar ainda mais a Espanha. Qual quê, Portugal não sai da cepa torta. O jogo simplesmente não lhe sai e há jogadores em sub-rendimento, como Bernardo. A Espanha, insistimos, joga muito tiki-taka lá atrás e raramente incomoda Diogo Costa. É assim neste ram-ram sem grande interesse que surge o 1:1. Primeiro há uma jogada de entendimento entre Pepe e Ronaldo, no meio-campo. Depois, mais à frente, há uma tabelinha de Cancelo e Gonçalo Guedes. O tiki-taka português baralha os espanhóis, apanhados em contrapé. O cruzamento rasteiro do lateral-direito é um presente para Ricardo Horta, cujo pontapé certeiro é efusivamente celebrado junto à baliza.

Golo de Portugal, e de um bracarense. Antes, Dito marcara vs RFA (1:0) e Éder vs Itália (1:0). Agora é Ricardo Horta vs Espanha. O Braga tem queda para incomodar os grandes. Mais, é o 200.º golo da era Fernando Santos numa aventura iniciada em 2014, no Stade de France, com um penálti de Quaresma (também ele suplente), vs França. Daí para cá, 200 golos em 98 jogos. Venham mais 200, vá.

A bola vai ao meio e a Espanha acorda para a vida. Que é como quem diz, desbobina finalmente jogadas tiki-taka com perigo. Aos 87’, Sarabia ganha a linha de fundo e, sem muito ângulo, atira acrobaticamente para defesa incompleta de Diogo Costa. Na recarga, e com a baliza completamente à sua mercê, o lateral-esquerdo Jordi Alba cabeceia (com estilo, em salto de peixe) ao lado. Há mais uns lances chuveirinho para a área portuguesa, todos resolvidos a preceito ora por Diogo Costa ao soco, ora por Danilo com uma calma olímpica antes de levar uma valente sarrafada de Busquets, no meio-campo. Estamos no segundo minuto de descontos. Ainda falta um. E o que acontece aí? Pepe dá troco e entra por trás sobre Raúl de Tomás – esse mesmo, ex-Benfica. Naturalmente, Pepe vê o amarelo. É o 27.º na selecção. Já é recordista de expulsões por Portugal (vs Alemanha 2014, vs Irlanda 2021), agora é o recordista de amarelos, à frente de Ronaldo.

Domingo há mais, vs Suíça (derrotada 2:1 na República Checa), no José Alvalade, para a segunda jornada da terceira edição da Liga das Nações.

Com a arbitragem do inglês Oliver, eis os actores principais e secundários no Benito Villamarín:

Espanha: Unai; Azpilicueta, D Llorente, Pau e Jordi Alba; Soler (Koke 62’), Busquets (cap) e Gavi (M Llorente 81’); Ferrán (Dani Olmo 62’), Morata (De Tomás 70’) e Sarabia; seleccionador Luis Enrique (espanhol)

Unai; Azpilicueta, D Llorente, Pau e Jordi Alba; Soler (Koke 62’), Busquets (cap) e Gavi (M Llorente 81’); Ferrán (Dani Olmo 62’), Morata (De Tomás 70’) e Sarabia; seleccionador Luis Enrique (espanhol) Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo e Raphaël; Bruno Fernandes (Matheus Nunes 81’), Moutinho (cap) (Rúben Neves 46’) e Otávio (Ronaldo 62’); Bernardo, André Silva (Gonçalo Guedes 62’) e Rafael Leão (Ricardo Horta 72’); seleccionador Fernando Santos (português)

Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo e Raphaël; Bruno Fernandes (Matheus Nunes 81’), Moutinho (cap) (Rúben Neves 46’) e Otávio (Ronaldo 62’); Bernardo, André Silva (Gonçalo Guedes 62’) e Rafael Leão (Ricardo Horta 72’); seleccionador Fernando Santos (português) Marcadores: 1:0 Morata (25’); 1:1 Ricardo Horta (82’)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.