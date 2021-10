No encontro particular a seleção das quinas goleou o adversário por 3-0, com o 112º golo de Cristiano Ronaldo. Veja os vídeos e as imagens do jogo.

Desporto 18

Mundial2022

Portugal vence Qatar em ensaio para duelo com Luxemburgo

Redação No encontro particular a seleção das quinas goleou o adversário por 3-0, com o 112º golo de Cristiano Ronaldo. Veja os vídeos e as imagens do jogo.

A seleção portuguesa de futebol, que estreou Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão, venceu hoje por 3-0 na receção ao Qatar, num encontro particular, disputado no Estádio Algarve.

Cristiano Ronaldo, aos 37 minutos, para o seu 112.º golo pela seleção das ‘quinas’, em 181 jogos, José Fonte, aos 49, para o seu primeiro, ao encontro 47, e André Silva, agora com 19, em 46 embates, selaram o triunfo luso.

A formação das ‘quinas’, que hoje perdeu para a Sérvia a liderança do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial2022, volta a jogar na terça-feira, recebendo o Luxemburgo, novamente no Algarve, em jogo de qualificação.

Luc Holtz elogia seleção numa derrota nada merecida para o Luxemburgo A seleção luxemburguesa perdeu por 1-0 contra a Sérvia em casa. Para o selecionador Luc Holtz o desempenho dos seus jogadores "foi excecional" e reconhece que Portugal, o próximo adversário "é difícil". Veja as imagens da partida de ontem.

As melhores imagens do jogo.

18 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP LUSA AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP LUSA

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.