Portugal vence Polónia e continua na rota da primeira divisão do râguebi europeu

Um ensaio marcado por Rodrigo Freudenthal em período de compensação permitiu hoje à seleção portuguesa de râguebi vencer na Polónia por 27-25 e qualificar-se para o ‘play-off’ de acesso à primeira divisão europeia da modalidade.

Portugal até esteve a perder por 15 pontos de diferença (25-10), mas consumou a reviravolta no último lance do jogo disputado em Lodz e ultrapassou a Holanda na liderança do Rugby Europe Trophy, o segundo escalão europeu.

Apesar de ter demonstrado muita dificuldade para ultrapassar o penúltimo classificado, a equipa lusa, que nunca tinha vencido na Polónia, terminou o torneio com um percurso 100% vitorioso, pois já tinha batido a República Checa (45-12), a Holanda (36-12), a Suíça (31-17) e a Moldova (29-10).

No ‘play-off’, a seleção portuguesa vai defrontar a Alemanha, última classificada da primeira divisão, com seis derrotas em outros tantos jogos, na expectativa de melhorar o resultado da época passada, em foi derrotada pela Bélgica, por 29-18, no jogo de acesso ao escalão principal.

A Polónia entrou com um parcial de 7-0, mas os ‘lobos’ responderam com uma penalidade concretizada por José Rodrigues, um ensaio de Salvador Vassalo e respetiva conversão de José Rodrigues, antes de a equipa anfitriã recuperar a liderança, fixando o resultado ao intervalo em 13-10.

O início da segunda parte revelou-se desastroso para a formação orientada pelo selecionador Martim Aguiar, que permitiu à Polónia atingir a vantagem de 25-10, antes de um ensaio de Manuel Queirós recolocar Portugal na luta pela vitória e o apuramento para o ‘play-off’.

Tomás Appleton conseguiu um novo ensaio pouco depois e a conversão de Nuno Guedes – chamado a desempenhar as funções de José Rodrigues, que tinha falhado essa tarefa no ensaio anterior – deixou a seleção nacional a três pontos dos anfitriões, que a corrida decisiva de Freudenthal anulou por completo.

