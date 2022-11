Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana.

Portugal vence Nigéria no último teste antes do Qatar

A seleção portuguesa de futebol goleou hoje a Nigéria por 4-0, no último encontro de preparação para o Mundial2022 do Qatar, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Um 'bis' de Bruno Fernandes, aos nove e 35 minutos, este de grande penalidade, na primeira parte, e golos de Gonçalo Ramos (82) e João Mário (84), já na reta final da partida, permitiram a Portugal construir um triunfo claro sobre os nigerianos, orientados pelo português José Peseiro e que vão falhar o Campeonato do Mundo, que arranca no domingo no Qatar.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.

