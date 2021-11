Portugal volta a jogar em solo luxemburguês na próxima sexta-feira, 5 de novembro, frente à Alemanha.

Portugal vence Luxemburgo em jogo particular de andebol

Lusa Portugal volta a jogar em solo luxemburguês na próxima sexta-feira, 5 de novembro, frente à Alemanha.

Portugal derrotou na quarta-feira a seleção do Luxemburgo por 39-21, em jogo particular de preparação integrado na semana internacional do andebol, que está a decorrer no Grão-Ducado, em Crauthem.

A seleção lusa dominou o jogo por completo e ao intervalo já liderava por 19-10. Diogo Branquinho foi o melhor marcador do encontro, com sete golos.

Portugal volta a jogar em solo luxemburguês na próxima sexta-feira, 5 de novembro, frente à Alemanha, no pavilhão Coque em Kirchberg, às 20h15. Antes disso, às 17h30, o Luxemburgo mede forças com a seleção norte-americana.



Em janeiro de 2022, a seleção lusa estará na Suíça, para o torneio Yellow Cup, com jogos contra Montenegro (03 janeiro), Suíça (05) e Ucrânia (07), no que será a preparação final para o Europeu que começa em Budapeste, a 14 de janeiro. O Europeu de andebol tem lugar na Hungria e na Eslováquia, entre os dias 13 e 30 de janeiro de 2022.

Já para o Luxemburgo, os jogos no Grão-Ducado servem para comemorar os 75 anos da Federação Luxemburguesa de Andebol (FLH, na sigla original em francês).

(Com Manuela Pereira)

