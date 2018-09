Portugal venceu no domingo a Islândia por 80-77, no Grupo C da segunda fase de pré-qualificação para o Europeu de 2021, em jogo disputado em Sines.

Portugal vence Islândia na qualificação para o Europeu de basquetebol

A formação das ‘quinas’, comandada por Mário Gomes, chegou ao intervalo a ganhar por um ponto 34-33 e entrou no último quarto a liderar por 11 (58-47), garantindo o êxito no último segundo, quando a Islândia falhou um lançamento triplo.

Portugal tinha-se estreado no grupo na quinta-feira com derrota 66-65 na Bélgica, num grupo em que apenas o primeiro se qualifica para o Europeu de 2021.

A 21 de fevereiro Portugal, que lidera o grupo com tres pontos, visita Islândia.

