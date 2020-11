Espanha goleou a Alemanha por seis bolas a zero e junta-se à França na Final Four.

Portugal vence Croácia em dia de empate entre Luxemburgo e Azerbaijão

Bruno Amaral de Carvalho

Portugal despediu-se da principal divisão da Liga das Nações no segundo lugar do Grupo 3 atrás de França depois da vitória sobre a Croácia por três bolas a duas. Quem olhasse para os dados estatísticos finais da partida, não suspeitaria que a seleção portuguesa esteve a perder. Com 60% de posse de bola e 17 remates contra oito da equipa adversária, o conjunto liderado por Fernando Santos sofreu um golo aos 29 minutos de Mateo Kovacic.

Só na segunda parte é que Ruben Dias empatou o jogo com um tento aos 52 minutos. Oito minutos depois, João Félix punha Portugal na frente do marcador. Contudo, os croatas voltaram a marcar aos 65, num jogo que só ficou decidido aos 90 com Ruben Dias a bisar.

Espanha goleia Alemanha

Já Espanha juntou-se à França na ‘final four’ da segunda edição da Liga das Nações em futebol, ao golear a Alemanha por 6-0, em Sevilha, na sexta e última jornada do Grupo 4 da Liga A.



Ferrán Torres, que conseguiu um ‘hat-trick’, aos 33, 55 e 71 minutos, Álvaro Morata, aos 17, Rodri, aos 38, e Mikel Oyarzabal, aos 89, marcaram os golos dos espanhóis, que precisavam de ganhar para garantir um lugar na fase final, em outubro de 2021.

A formação de Luis Enrique venceu o Grupo 4 com 11 pontos, contra nove da Alemanha. A Ucrânia soma seis e a Suíça três, ambas com menos um jogo, que era para ser realizado hoje, mas foi cancelado devido a vários casos de covid-19 nos ucranianos.

Luxemburgo empata com Azerbaijão

O Luxemburgo não conseguiu ir além de um empate no Grupo 1 da Liga C num jogo em que a seleção do Grão-Ducado até esteve melhor. Com mais caudal ofensivo, remates e posse de bola, o conjunto luxemburguês não conseguiu ainda assim transformar a superioridade em eficácia em frente à baliza. O Luxemburgo despede-se da Liga das Nações no segundo lugar da tabela atrás do Montenegro.

