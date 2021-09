Pela primeira vez na história Portugal vai à final do mundial de Futsal.

Futsal/Mundial:

Portugal vence Cazaquistão e disputa final com a campeã Argentina

A seleção portuguesa de futsal qualificou-se hoje pela primeira vez para a final do Mundial, na qual defrontará a campeã Argentina, ao vencer nas meias-finais o Cazaquistão, por 4-3, no desempate por grandes penalidades (2-2 no prolongamento), em Kaunas.

Pany Varela colocou a equipa campeã europeia na frente aos 23 minutos, mas o Cazaquistão empatou nos últimos segundos do tempo regulamentar, por Nurgozhin, aos 40. No prolongamento, Douglas deu vantagem aos cazaques (42), antes de Bruno Coelho voltar a igualar (49).

Portugal, que já superou o melhor resultado de sempre na competição, o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, vai disputar a final do Mundial de 2021 no domingo, frente à campeã Argentina, enquanto o Cazaquistão defrontará o Brasil no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

