O prognóstico do jogo desta noite e os possíveis goleadores da seleção das quinas revelados por portugueses no Grão-Ducado. Há cafés e restaurantes abertos para ver o jogo.

Desporto 7 min.

Mundial 2022

Portugal vai ganhar ao Uruguai? As previsões dos portugueses no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA O prognóstico do jogo desta noite e os possíveis goleadores da seleção das quinas revelados por portugueses no Grão-Ducado. Há cafés e restaurantes abertos para ver o jogo.

O hino português vai esta noite ser entoado com maior garra em casas, restaurantes e bares portugueses no Luxemburgo. Pelas 20h00 desta segunda-feira (19h00 em Lisboa) muitos serão os adeptos da seleção das Quinas de bandeira portuguesa nas mãos e cachecóis de Portugal ao peito. Portugal defronta o Uruguai, no estádio Lusail, Qatar, dando tudo por tudo para continuar em campo nesta fase de grupos, e seguir em frente até à final.



Entre os portugueses no Luxemburgo a esperança também é grande. Todos os entrevistados pelo Contacto acreditam na vitória lusitana desta noite, muitos acreditando que Rafael Leão poderá ser autor de um dos golos. A confiança é imensa de que Portugal poderá chegar à final.

Tiago Mendes, no seu Culture Bar, na capital, que hoje estará lotado para o Portugal-Uruguai. DR.

Culture Bar: 2-1 para Portugal

No Culture Bar, na capital, Tiago Mendes já está a preparar a casa para receber os portugueses e até luxemburgueses e franceses para assistir ao jogo. “Vamos ter casa cheia”, diz satisfeito, como costuma acontecer com os jogos da seleção portuguesa. A enorme bandeira de Portugal, no teto, dá mais força ao entusiasmo dos clientes que, seguem, de coração nas mãos, a equipa portuguesa em campo.



Para Tiago Mendes, Portugal vai vencer 2-1 esta noite. “Temos uma grande equipa e o jogo não será difícil para nós, vamos seguir em frente até à final”, acredita. Quem irá marcar os golos da vitória? “Cristiano Ronaldo é capaz de marcar um e espero que o Bruno Fernandes marque outro, ele merece”, vaticina este português, confiante de que o hino português continuará a ser entoado nos estádios do Qatar neste Mundial 2022.

Os portugueses no Luxemburgo acreditam que Portugal vai ganhar hoje e seguir até à final do Mundial 2022. Tom Weller/dpa

Além dos clientes portugueses, também há luxemburgueses e franceses que ali vão assistir aos jogos de Portugal. Desta vez, os luxemburgueses torcem pela seleção de Fernando Santos e os franceses “torcem para não se cruzarem connosco” neste campeonato do mundo, diz, a rir, Tiago Mendes.

Débora Gonçalves está confiante na vitória portuguesa. António Pires

Débora Gonçalves: 1-0 vence Portugal

Débora Gonçalves vai assistir ao confronto português e uruguaio em sua casa, depois de um dia de trabalho. Diz que vai sofrer sozinha em frente à televisão, ao assistir ao jogo através de um canal de TV português, pois o namorado, francês, não liga a futebol.

Sobre o prognóstico para esta noite, a portuguesa radicada no Luxemburgo há dois anos, avança com 1-0 para Portugal. Débora tem seguido algumas partidas do Mundial e considera que os resultados têm sido “imprevisíveis”, com todas as equipas a dominar bem a bola. “Espero que Portugal vença e continue a palmilhar caminho no Qatar até ao mais longe possível”, frisa. “Vai ser sofrer jogo a jogo”, vaticina.

Embora confesse que até agora as suas “previsões têm saído erradas”, Débora acredita na vitória portuguesa. Quem marcará o golo? “Acho que o Rafael Leão, ele é novo e tem muito potencial e é um dos meus jogadores favoritos”, diz a jovem portuguesa que é fã assumida de futebol.

No Café Diekricher Stuff, Ricardo Pereira, o proprietário e as suas colegas Catarina e Sandra vão estar a trabalhar mas a dar força a Portugal. D.R.

Café Diekricher Stuff: vitória portuguesa 3-1

No Café Diekricher Stuff, em Echternach, o hino português também vai ser entoado com muito entusiasmo, contudo, o seu proprietário Ricardo Pereira, não acredita que vá ter casa cheia, “por ser segunda-feira, [estar] frio de outono e o jogo decorrer à hora de jantar”.

Mas, o seu coração e dos seus empregados batem pela equipa orientada por Fernando Santos, e entre o trabalho vão deitando o olho ao ecrã de televisão.

Para Ricardo Pereira, Portugal vai vencer por 3-1. “Cristiano Ronaldo vai ter de marcar um golo, obrigatoriamente, e o outro golo poderá ser de João Félix, que também já marcou no primeiro jogo", diz.

“Vai ser um jogo difícil para nós, a pressão é grande, mas acredito que vamos vencer. Agora, para os adeptos vai ser sofrido, com muitos nervos à mistura”, considera este português que ao mesmo tempo espera poder assistir a um belo “espetáculo de futebol”. Agora “somos todos Portugal”.

Para o vereador Ricardo Marques os golos da vitória poderão ser marcados por Bruno Fernandes e Rafael Leão .

Vereador Ricardo Marques: 2-1 para Portugal

O vereador de Echternach, Ricardo Marques, não deverá poder assistir a toda a partida pois tem uma “reunião até tarde”. Se o encontro de trabaçho terminar ainda durante o jogo, confessa que vai correr para poder ver a sua seleção ainda em campo. E a vencer. Quanto a possíveis autores dos golos na baliza do Uruguai, Ricardo Marques vaticina que poderão ser Bruno Fernandes e Rafael Leão a pontapear o esférico com sucesso.

José Fernandes presidente no Roude Léiw que é também o núcleo do Sporting no Luxemburgo. Foto: Chris Karaba

Roude Léiw: 2-0 vence Portugal

A sede do núcleo do Sporting no Luxemburgo, em Differdange, vai estar aberta para receber os entusiastas da seleção portuguesa, mas José Fernandes, o seu presidente, ainda não tinha reservas para esta noite, quando ao início da tarde falou com o Contacto. As razões foram as mesmas apontadas por Ricardo Pereira, de Echternach: “Segunda-feira, numa noite de outono, e à hora de jantar”. Mas José Fernandes acredita que na próxima fase do Mundial o Roude Léiw já vai encher, como noutros campeonatos internacionais e jogos do Sporting.

Portugal vs. Uruguai. História à vista Nunca um treinador português ganha dois jogos seguidos no Mundial, é hoje?

Também este português tem uma reunião marcada, não sabendo se terminará antes do início da partida. Mas, mal aquela, termine vai diretamente para o núcleo do Sporting para assistir ao resto do jogo. Está otimista: “Temos todas as possibilidade de ganhar esta partida frente ao Uruguai, e sei que vai ser um jogo difícil e complicado para ambas as equipas. Neste Mundial, em campo, as equipas jogam equilibradas, mesmo nos jogos entre as seleções com maior potencial, contra as equipas mais pequenas”, afirma este sportingista. “Agora somos todos portugueses mas no meu coração o Sporting está acima da seleção”, confessa.

Quanto aos autores dos golos que ditarão a vitória lusitana, este português aponta “Bruno Fernandes, gostava que marcasse um ou dois, e Rafael Leão, que poderia marcar outro”.

Carlos Máximo (ao centro) convida os portugueses a assistir ao jogo no seu Moments Tapas & Bar, na capital. D.R.

Moments Tapas & Bar: 3-0 vitória das Quinas

Neste restaurante português na capital do Luxemburgo, já há mesas reservadas por clientes para ali assistirem ao Portugal-Uruguai. Mas, Carlos Máximo, o proprietário, estima que a casa não deverá lotar, como aconteceu na primeira partida da seleção das Quinas no Qatar, contra o Gana, na sexta-feira passada. É início da semana e os portugueses preferem ver o jogo em casa, ou reunir-se em casa de amigos, justifica. Mesmo a trabalhar, este português vai assistir ao jogo como puder e estima que Portugal vai vencer o adversário por 3-0.

Para Carlos Máximo, o Uruguai não vai ter muitas hipóteses de marcar: “O nosso Cristiano Ronaldo terá de marcar um golo, nem que seja por pénalti, como no anterior [jogo]. Quanto aos outros golos, que marquem os melhores”, pede Carlos Máximo, para quem esta partida não será “difícil de vencer para a seleção portuguesa”.

“Temos uma boa equipa em campo, com uma defesa bem organizada e Diogo Costa que encontre formas de não deixar entrar golos.

Nos próximos jogos de Portugal no Mundial, este português espera voltar a ter casa cheia com todos a cantar o hino de Portugal.

A bandeira portuguesa "hasteada" no camião conduzido por Amândio Matos. D.R.

Amândio Matos: Portugal vence por 1-0

A bandeira portuguesa anda a esvoaçar no camião conduzido pelo português Amândio Matos, uma forma de dar força à seleção da Quinas. Esta noite, também este português, presidente da Associação Amigos Emigrantes, em Esch-sur-Alzette, não sabe se assistirá à partida contra o Uruguai desde o início, por ter um evento em que faz questão de estar presente. O lançamento do livro infantil em português “Um Conto de Natal por dia, nem sabes o bem que te fazia”, do músico e escritor João Reboredo.

Amândio Matos vai assistir ao jogo em família. D.R.

“Quando a sessão terminar vou logo para casa, pois gosto de assistir aos jogos em família e em casa”, diz Amândio Matos. Embora esteja confiante de que Portugal irá vencer, reconhece que será um “confronto muito difícil”, mas no final “venceremos mesmo à risca”. Para Amândio Matos, a equipa portuguesa terá de melhorar em campo, pois a “qualidade das seleções é grande”. E dá como exemplo o jogo Alemanha-Espanha, duas equipas "com jogo de grande superioridade".

Mesmo assim, Amândio Matos, a mulher e os dois filhos, de bandeirinhas na mãe e com cachecóis a rigor, vão "cantar o hino e torcer por Portugal até ao fim”. "Vamos acabar por vencer e seguir em frente”, acredita. Quem marca o único golo da partida que dará a vitória a Portugal? “Bernardo Silva: vai brilhar durante o jogo”, prevê Amândio Matos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.