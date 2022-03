Quatro jogos, quatro vitórias: eis o registo animador da selecção nacional em 'play-offs' para o Mundial.

Portugal-Turquia. Vai começar o 'mata-mata'

Qualquer coisa como cinco mil quilómetros separam Portugal do Qatar. No plano tão-só futebolístico, a distância é mais curta entre 90 ou 180 minutos, talvez 210, quiçá 240 mais penáltis. Seja como for, Portugal é favorito na ½ final vs Turquia e até na final vs Itália (ou Macedónia do Norte). Pelo factor casa, e não só.

Até agora, a selecção nacional joga dois play-offs, acumula quatro jogos e o resultado é grandioso com quatro vitórias mais 5:2 em golos. A epopeia começa em 2009, de olho no Mundial-2010. O caminho na fase de grupos é enjoativo, muitos ziguezagues numa estrada simpática como o 2:3 vs Dinamarca no José Alvalade, o 0:0 vs Albânia em Braga e o duplo 0:0 vs Suécia, sem esquecer o 2:1 nos descontos vs Albânia, em Tirana. Enfim, contas feitas e a equipa de Carlos Queiroz acaba em segundo lugar, rumo ao play-off. O sorteio é porreiro, sai a Bósnia.

Na primeira mão, em pleno Estádio da Luz, 1:0 de Bruno Alves. Daí a quatro dias, a decisão em Zenica. Zenica? Ah pois é, os bósnios fogem ao protocolo e querem lá saber de Sarajevo e de um relvado em condições. Zenica é longe para burro, o relvado é um buraco inenarrável e a bancada dos 16 mil adeptos é encostada à linha lateral. Ou seja, pressão, pressão e mais pressão. Sobre Portugal, querem eles. Puro engano.

Mesmo sem os indiscutíveis Bosingwa (lesão), Deco e Ronaldo (castigo), a selecção portuguesa controla e domina com tranquilidade. Até parece um treino, e inofensivo para Eduardo. O guarda-redes acumula mais 90 minutos sem sofrer golos e prolonga a série de imbatibilidade para 498. O culpado é também Raúl Meireles, cujo remate glorioso silencia o estádio e provoca um amontoar de jogadores em forma de pirâmide. O rei das tatuagens é o novo Maniche na forma como entra na área e decide jogos mascarado de avançado.

A partir do golo solitário, aos 53’, a Bósnia enerva-se ainda mais e voltamos ao passado com uma paragem forçada de quatro minutos quando um dos assistentes do árbitro italiano Rosetti é atingido por um objecto 'voador' atirado das bancadas. Até final, Portugal está bem mais perto do 2:0 do que 1:1. O apuramento para África do Sul é garantido com distinção.

Passam-se quatro anos, já estamos em 2013. A qualificação é novamente cheia de percalços, com derrota na Rússia (vencedora do grupo), empates vs Israel lá e cá (3:3 + 1:1) e ainda um incrível 1:! Vs Irlanda do Norte em casa. Arranca o play-off de apuramento. E agora é das duas, uma: ou vamos ao Brasil ou vemos o Mundial-2014 em casa. Calha a Suécia de Ibrahimovic. Mais uma vez, o sorteio determina a primeira mão em casa, na Luz.

O primeiro a dar o aviso é Moutinho, aos 5’, com um lance em que dribla o guarda-redes Isaksson antes de perder ângulo para o remate às malhas laterais. No instante seguinte, Elmander emenda um cruzamento da direita e só não bate por Patrício por escassos centímetros. Até ao intervalo, o sinal mais é da Suécia, através de Larsson, aos 20’, cujo remate em zona frontal é afastado por Patrício para canto.

Daqui para a frente, nunca mais a Suécia importuna a baliza portuguesa. O empate é o único objectivo e tudo se encaminha para o 0:0 até aos 82 minutos, altura em que Miguel Veloso ganha um lance na esquerda e cruza a meia altura para o glorioso salto de peixe de Ronaldo. Quatro minutos mais tarde, Ronaldo acerta uma bola na trave e dá mais força ainda à superioridade portuguesa. Está dado o primeiro passo rumo ao Brasil, só falta ganhar (ups, jogar) na Suécia.

Três dias passam-se na paz do senhor até ao jogo da decisão, em Solna, nos arredores de Estocolmo. A perspectiva de um prolongamento mais penálti afasta-se automaticamente aos 50 minutos, com um lance de ataque bem simples iniciado em Meireles no limite da área portuguesa. A bola segue para Nani, depois Moutinho, finalmente Ronaldo. O capitão entra na área e remata com o pé esquerdo.

O público português manifesta-se ruidosamente com uma série de olés, algo silenciado por Ibrahimovic, pois claro. O sueco empata aos 68’, no duelo aéreo com Bruno Alves na sequência de um canto da direita, e dá a volta aos 72’, de livre directo, a castigar encosto de Miguel Veloso à entrada da área.

Acto contínuo, Paulo Bento estreia William. É de homem. E a verdade é que Portugal, ainda assim qualificado para o Mundial-2014 pela regra dos golos fora, dá o golpe da misericórdia em 110 segundos, através de Ronaldo. O 2:2 é uma bela abertura de Hugo Almeida, o 3:2 é um passe a rasgar de Moutinho. É o segundo hat-trick do 7, o segundo a caminho do Brasil.

Quatro jogo, quatro vitórias. A ideia de Portugal é esticar o currículo do play-off para seis em seis. Para tal, é preciso eliminar a Turquia na 5.ª feira, depois o vencedor do jogo Itália vs Macedónia do Norte na 3.ª. Ambos os jogos acontecem no Dragão, onde o factor casa pesa, tem de pesar, vai pesar – excepção feita à Grécia no arranque do Euro-2004. Para tal, repetimo-nos, é preciso afastar o fantasma da Sérvia. Ou melhor, o fantasma das exibições defensivas, demasiado racionais e rotineiras. É preciso jogar o que se sabe, sem estar excessivamente preocupado com o que se sabe do adversário ao ponto de retirar iniciativa, criatividade e movimentação a uma selecção habituada às grandes competições e sempre presente desde o Euro-2000.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

