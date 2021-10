Oitavo hat-trick de Ronaldo pela selecção desfaz Luxemburgo (5:0) e reforça entrada no Qatar para Mundial-2022.

Desporto 3 min.

Mundial 2022

Portugal, três pontos, trois points, three points, trés puntos

Rui Miguel Tovar Oitavo hat-trick de Ronaldo pela selecção desfaz Luxemburgo (5:0) e reforça entrada no Qatar para Mundial-2022.

Já estamos a sonhar com o Mundial-2030. Que ganhe a candidatura ibérica e os jogos de Portugal sejam sempre no Estádio do Algarve. É a receita para a vitória. Mais que garantida, ora vejam lá a sequência da selecção: empate, vitória, vitória, vitória, vitória, empate, vitória, vitória, empate, vitória, vitória, vitória e vitória. Em 13 jogos, 10-3-0. Zero derrotas, invictus. Em golos, 38:5.



Voltámos ao presente, de olho no Mundial-2022, e Portugal é o líder isolado do seu grupo à falta de duas jornadas para o fim da qualificação. O Luxemburgo apresenta-se no Algarve com vontade de incomodar e nem cócegas faz. O seu primeiro remate enquadrado com a baliza é só aos 54 minutos. Na baliza, Patrício recebe a bola. Palmas para o homem, é o primeiro guarda-redes português a chegar às 100 internacionalizações e o sétimo de sempre numa odisseia iniciada por Fernando Couto em 2003. Só um pormenor revelador da persistência portuguesa, há quatro centenários no onze da noite: Ronaldo (182), Moutinho (141), Pepe (122) e, claro, Patrício (100).

É um marco extraordinário e o Luxemburgo é vergado ao peso de uma goleada esperada-. E madrugadora. Aos quatro minutos, penálti sobre Bernardo. Chamado a bater, o capitão Ronaldo atira para o meio e abre a conta. Aos 10’, o guarda-redes Moris derruba Ronaldo. Outro penálti apitado pelo francês Bastien. Mais um golo de Ronaldo. Afinal, não. André Silva entra na área antes do pontapé, Bastien manda repetir. No problemo, Ronaldo faz golo de novo e já acumula 113 ao serviço da selecção.

Antes do ponteiro chegar à vintena de minutos, Portugal recupera a enésima bola no meio-campo luxemburguês e atira-se à baliza por Bernardo. O serviço é competente, Bruno Fernandes finaliza com a pontaria que se lhe reconhece. No fundo no fundo, Manchester United 3 Luxemburgo 0. Até ao intervalo, Portugal só cria mais duas oportunidades de golo, ambas defendidas por Morris (Ronaldo 43’, André Silva 45’).

Na segunda parte, o Luxemburgo continua encostado à sua baliza. Rúben Dias falha o 4:0, Ronaldo idem idem, Palhinha aspas aspas. Pelo meio, o tal remate de Sinani para defesa cómoda de Patrício. A investida luxemburguesa merece uma reprimenda e Palhinha faz o quarto da noite, de cabeça, em antecipação a Moris, na sequência de um canto de Bruno Fernandes. O quinto e último pertence ao inevitável Ronaldo, também de cabeça, após cruzamento do recém-entrado Rúben Neves. É o seu oitavo hat-trick na selecção, o segundo no Algarve. Lá está, marquem os jogos todos para lá e a malta ainda sai com o caneco. Para já, é só qualificação.

Por falar nisso, cenas dos próximos episódios nos dias 11 e 14 Novembro, vs Irlanda (Dublin) e Sérvia (José Alvalade).

Com o apito do francês Benoît Bastien, eis os actores do Algarve

PORTUGAL Rui Patrício; Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; Palhinha (Rúben Neves 73), Moutinho (João Mário 65) e Bruno Fernandes (Matheus Nunes 80); Bernardo (Gonçalo Guedes 80), André Silva (Rafael Leão 73) e Ronaldo (cap)

Seleccionador Fernando Santos (português)

LUXEMBURGO Moris; Laurent (cap), Chanot, Carlson e Pinto; Olivier Thill (Borges 46); Sebastien Thill (Deville 46), Pereira, Barreiro e Gerson; Sinani

Seleccionador Luc Holtz (luxemburguês)

Marcadores 1:0 Ronaldo (8 gp); 2:0 Ronaldo (13 gp); 3:0 Bruno Fernandes (18); 4:0 Palhinha (69); 5:0 Ronaldo (87)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.