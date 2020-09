Portugal faz hoje o último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, e viaja até ao Porto, onde no sábado defronta a Croácia, no arranque da defesa do título da Liga das Nações de futebol.

Portugal treina na Cidade do Futebol e viaja até ao Porto

Como sucedeu nos últimos dois dias, a seleção nacional tem uma sessão agendada para as 10:30 e que será totalmente fechada como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19.



Durante a tarde, a comitiva lusa viaja até ao Porto, onde realiza apenas um treino, na sexta-feira, de habitual adaptação ao Estádio do Dragão, palco do encontro da primeira jornada do Grupo 3 frente aos atuais vice-campeões mundiais.

Três dias após o duelo com os croatas, Portugal desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia, também em encontro a contar para a Liga das Nações.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.

