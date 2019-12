Portugal termina 2019 no sétimo lugar do 'ranking' da FIFA

A seleção portuguesa vai terminar o ano no sétimo lugar do ranking da FIFA, hoje divulgado, apesar de ter vencido a Liga das Nações, numa classificação que continua a ser liderada pela Bélgica.

A seleção portuguesa vai terminar o ano no sétimo lugar do ranking da FIFA, hoje divulgado, apesar de ter vencido a Liga das Nações, numa classificação que continua a ser liderada pela Bélgica.

Depois de ter terminado 2018 no sexto posto, Portugal subiu ao quinto lugar em setembro deste ano, mas, em outubro, desceu para sexto e, em novembro, caiu para sétimo, posição que vai manter até final de 2019.



Neste ano, a formação liderada por Fernando Santos venceu a primeira edição da Liga das Nações, cuja final se disputou no Porto, e garantiu um lugar na fase final do Euro2020, com o segundo lugar do Grupo B de apuramento.

Num ano em que realizou 10 jogos, todos oficiais, Portugal somou sete vitórias, dois empates e sofreu apenas uma derrota, perante a Ucrânia, em Kiev, por 2-1, em outubro.

A última partida realizou-se em 17 de novembro, com uma vitória por 2-0 no Luxemburgo, que confirmou a qualificação para o próximo Europeu, no qual irá defender o título.

Num ‘top-10’ que voltou a não ter qualquer alteração posicional, a liderança pertence há mais de um ano, desde 25 de outubro de 2018, à Bélgica, com os ‘diabos vermelhos’ à frente da campeã mundial França, que vai ser adversário de Portugal no Euro2020, e do Brasil, terceiro, enquanto a Inglaterra surge em quarto.

A seleção nacional aparece à frente da Espanha, que é oitava, e atrás de Uruguai, quinto, e da Croácia, sexto. A Alemanha, que também vai ser adversária da equipa das ‘quinas’ no próximo Europeu, segue no 15.º posto.

A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, mantém o 10.º lugar, sendo o quarto país da CONMEBOL, zona sul-americana, no ‘top-10’, atrás de Brasil, Uruguai e Argentina, que é nona.

Entre as outras seleções com técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, subiu uma posição, para o 40.º lugar, e os Camarões, treinados por António Conceição, mantiveram o 53.º posto.

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa, subiu apenas um lugar, apesar de ter conquistado a Taça do Golfo, e vai terminar o ano no 99.º posto.

Ranking da FIFA em 19 de dezembro:

1. (1) Bélgica, 1.765.

2. (2) França, 1.733.

3. (3) Brasil, 1.712.

4. (4) Inglaterra, 1.661.

5. (5) Uruguai, 1.645.

6. (7) Croácia, 1.642.

7. (6) Portugal, 1.639.

8. (8) Espanha, 1.636.

9. (9) Argentina, 1.623

10.(10) Colômbia, 1.622

(...)

40. (41) Coreia do Sul, 1.461.

53. (53) Camarões, 1.413.

78. (78) Cabo Verde, 1.318.

99. (100) Bahrain, 1.225.

105. (105) Moçambique, 1.200.

118. (118) Guiné-Bissau, 1.155.

124. (124) Angola, 1.136.

181. (181) São Tomé e Príncipe, 923.

182. (182) Macau, 922.

196. (196) Timor-Leste, 879.

