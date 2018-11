O primeiro lugar de Portugal na Liga A contrastou com a desilusão do Luxemburgo na Liga D. Batidos em casa pela Bielorrússia num dos jogos mais importantes da sua história, os ’leões vermelhos’ falharam a subida à Liga C e a possibilidade de disputar o acesso ao Euro 2020.

Portugal, Suíça, Inglaterra e Holanda disputam conquista da Liga das Nações

As seleções de Portugal, Suíça, Inglaterra e Holanda irão disputar, no Porto e em Guimarães, a conquista da primeira edição da Liga das Nações, a mais recente competição criada pela UEFA. E surgiu com o objetivo de combater o número de jogos particulares com pouco interesse, permitindo que as seleções defrontem outras de potencial semelhante.

Mesmo sem a presença de Cristiano Ronaldo, a seleção lusa dominou um grupo onde defrontou Itália e Polónia e justificou o primeiro lugar, mesmo sem ter sido brilhante em alguns dos jogos disputados. Fernando Santos aproveitou a competição para observar e dar tempo de jogo a alguns jogadores que fizeram as suas primeiras aparições na equipa das ’quinas’, visando uma renovação de efetivo que começa a justificar-se para as próximas competições.

As cidades do Porto e de Guimarães são os palcos escolhidos para a fase final da competição entre 5 e 9 de junho do próximo ano. A 3 de dezembro será realizado o sorteio.

Surpresas e desilusões

Mas a competição teve a particularidade de proporcionar algumas surpresas e desilusões. As descidas à Liga da poderosa Alemanha e da Croácia, vice-campeã do mundo, surpreenderam muitos e apimentaram a competição. E a França, campeã do mundo, também ficou afastada da fase final da competição.

Quanto a exemplos de subidas, Ucrânia, Suécia, Bósnia e Dinamarca ascendem à Liga A. Já Finlândia, Escócia, Roménia e Noruega sobem à Liga B, enquanto Geórgia, Bielorrússia, Montenegro e Macedónia entram na Liga C.

Quanto a descidas, Alemanha, Islândia, Polónia e Croácia são despromovidas à Liga B, Eslováquia, Turquia, Irlanda do Norte e República da Irlanda descem à Liga C. Estónia, Eslovénia e Lituânia descem à Liga D.

A seleção luxemburguesa sofreu uma das maiores desilusões da prova. Com um arranque de competição que lhe permitiu liderar até duas jornadas do fim, a derrota em casa, frente à Bielorrússia (0-2) foi determinante para o afastamento. E a campanha terminou com um empate na Moldávia (1-1), adiando a concretização do sonho da qualificação.

As quatro seleções que vão disputar a ’final four’ e as que garantiram a subida de Liga asseguram um lugar nos ’playoffs’ (a disputar entre 26 e 31 de março de 2020) do Europeu de 2020, caso não consigam apurar-se diretamente na fase de qualificação (são apurados os dois primeiros dos dez grupos de qualificação).

Os ’playoffs’ atribuem as últimas quatro vagas, uma por cada Liga.

