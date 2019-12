É a terceira vez que a equipa das quinas vence o troféu.

Portugal sagra-se campeão mundial de futebol de praia

É a terceira vez que a equipa das quinas vence o troféu.

Portugal sagrou-se este domingo campeão do mundo de futebol de praia, ao vencer na final a Itália, por 6-4, em Assunção, repetindo os êxitos de 2001 e 2015. A edição de 2019 da taça do mundo do futebol de praia da FIFA realizou-se no Paraguai.

Emmanuele Zurlo colocou os transalpinos na frente, aos seis minutos, contudo Léo Martins (08 e 28), Jordan Santos (18, 26 e 35) e André Lourenço (18) anotaram os golos de Portugal, que esteve a vencer por 5-1, ainda permitiu os 5-3, mas já não deu hipóteses à equipa transalpina de reentrar na discussão da partida.

Leo Martins foi um dos atletas em destaque na vitória frente aos italianos. Foto: AFP

Marcaram ainda para a Itália, Dario Ramacciotti (31 e 36) e Josep Jr Gentilin (31). A Itália nunca foi campeã, perdendo a sua segunda final, depois de em 2008 ter baqueado frente ao Brasil, por 5-3.

Este ano, Portugal foi campeão da Europa e conquistou a medalha de Ouro nos II Jogos Europeus.

Elinton o melhor guarda-redes, Ozu Moreira destaca-se



O português Elinton Andrade foi considerado o melhor guarda-redes do Mundial de futebol de praia.

Elinton, de 40 anos, juntou ao título – o terceiro, depois de 2001 e 2015 - um prémio individual, em ano no qual Portugal foi campeão da Europa e venceu os II Jogos Europeus.

Jordan Santos, o melhor jogador do mundo, e Bé Martins foram considerados os segundo e terceiro melhores atletas da competição, atrás do japonês Ozu Moreira.

O italiano Gabriele Gori foi o melhor marcador do torneio, com 16 golos, embora não tenha conseguido ‘faturar’ na final.

Lusa