Desporto 2 min.

Portugal prepara Liga das Nações e Moutinho diz que objetivo é vencer

Depois de três treinos à tarde, Portugal vai trabalhou pela primeira vez durante a manhã, com uma sessão agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. No final do treino, o médio João Moutinho afirmou que seria um "orgulho" vencer a Liga das Nações com a seleção portuguesa, depois da conquista do Euro2016, e lembrou que o futebol é "fértil em surpresas".

A seleção portuguesa de futebol continua hoje a preparar a participação na fase final da Liga das Nações com mais um treino na Cidade de Futebol, em Oeiras, o primeiro durante o período da manhã.

Na quarta-feira, o selecionador Fernando Santos contou pela primeira vez com todos os 23 jogadores convocados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo.

Antes do apronto, às 10:00, um jogador ainda a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

A primeira semana de trabalho será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.

Moutinho fala em "orgulho" e lembra que o futebol é "fértil em surpresas"

Foto: LUSA

O médio João Moutinho afirmou hoje que seria um "orgulho" vencer a Liga das Nações com a seleção portuguesa, depois da conquista do Euro2016, e lembrou que o futebol é "fértil em surpresas".

"Os candidatos são as quatro seleções. Não se pode falar em favoritos. Claro que depois existem os rankings, mas dentro de campo isso não conta nada. Felizmente, o futebol é fértil em surpresas", afirmou João Moutinho, acrescentado que a equipa portuguesa está "toda unida e focada no único objetivo, que é vencer".

O médio do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que prepara a participação na primeira fase final da Liga das Nações.

"Queremos todos conquistar mais troféus. Nós todos jogamos para conquistar títulos pela seleção. É um orgulho enorme, como aconteceu no Europeu. Depois disso, temos estado em todas as fases finais e agora temos mais uma competição. Estamos aqui com todo o mérito e queremos ganhar a prova", referiu.

Aos 32 anos, Moutinho é o terceiro jogador mais internacional de sempre pela seleção nacional, com 114 presenças, e está 13 da marca do já retirado Luís Figo, que segue em segundo, atrás de Cristiano Ronaldo (156).

"Honestamente, não olho muito para isso. Claro que é um orgulho enorme continuar a ser convocado e jogar competições tão importantes como tem acontecido. Tento sempre dar o meu melhor e isso [o número de internacionalizações] para mim não é relevante", admitiu.

Lusa



