Portugal precisa de vencer Lituânia e Luxemburgo para se apurar

Paula SANTOS FERREIRA Derrota por 2-1 na Ucrânia, com Cristiano Ronaldo a assinar o 700º golo da carreira num penálti.

Portugal perdeu por 2-1, frente à Ucrânia, em Kiev, e vai ter de esperar pelos últimos dois jogos para garantir a presença na fase final do Europeu de 2020, uma vez que a Sérvia triunfou pela mesma marca na deslocação à Lituânia.

Cristiano Ronaldo, de grande penalidade, apontou o único golo da equipa das quinas - o 700º da sua carreira -, que na altura já perdia por dois tentos de diferença, graças aos golos de Yaremchuk e Yarmolenko.

Com este desaire, a equipa de Fernando Santos já não tem qualquer possibilidade de vencer o Grupo B, mas só precisa de bater lituanos, no Algarve, e luxemburgueses, no Grão-Ducado, para assegurar a qualificação e defender o título conquistado em França há três anos.

