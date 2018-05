A seleção portuguesa estreou-se no domingo da melhor forma no campeonato do Mundo de equipas em ténis de mesa, ao bater a Coreia por Norte, por 3-0, no torneio que está a decorrer em Halmstad, na Suécia.

Portugal perde por 3-0 com a campeã China no Mundial de ténis de mesa

A seleção portuguesa de ténis de mesa perdeu por 3-0 com a congénere da China, campeã mundial e olímpica, em jogo da quarta jornada do Grupo B do Campeonato do Mundo, que está a decorrer em Halmstad, na Suécia.

Tiago Apolónia e o estreante Diogo Carvalho perderam de forma categórica (3-0) frente aos chineses Lin Gaoyuan e Xu Xin, respetivamente, mas João Geraldo, também a disputar a sua primeira partida, ofereceu muita resistência a Fan Zhendong, líder do ‘ranking’ mundial, cedendo por 3-2.

Portugal, que perdeu também frente ao Brasil, igualmente por 3-0, e se impôs pela mesma margem à Coreia do Norte e à Rússia, vai discutir na quarta-feira o apuramento para a fase seguinte com a República Checa, com a qual está empatada no terceiro lugar.

