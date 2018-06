A seleção portuguesa de basquetebol precisa de vencer no Luxemburgo para assegurar a presença na segunda fase de qualificação para o próximo Campeonato Europeu da modalidade, que se disputa em 2021.

Portugal obrigado a vencer no Grão-Ducado para ir a Europeu

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ A seleção portuguesa de basquetebol precisa de vencer no Luxemburgo para assegurar a presença na segunda fase de qualificação para o próximo Campeonato Europeu da modalidade, que se disputa em 2021.

O encontro decisivo para a formação lusa disputa-se amanhã (quinta-feira), no Centro Nacional Desportivo e Cultural da Coque, a partir das 20h30, na capital.

Portugal lidera, com 5 pontos, o Grupo C da pré-qualificação em igualdade com Chipre, tendo conseguido duas vitórias e uma derrota, e apenas um triunfo interessa à formação lusa para garantir a passagem à fase seguinte da competição.

O ’cinco’ comandado pelo selecionador Mário Gomes vai ter um jogo bastante difícil frente à congénere luxemburguesa que no encontro da primeira mão, em Portugal, disputado no pavilhão multiusos de Almada, perdeu apenas no prolongamento, por 91-85, depois de ter estado a vencer por 24-47 (23 pontos) ao intervalo.

Na base da grande reviravolta por parte da formação lusa estiveram o capitão Tomás Barroso e o base Betinho Gomes que garantiram a vitória já nos instantes finais da partida.

Do lado da formação grã-ducal liderada por Jairo Delgado, jogador de origem caboverdiana, Thomas Grun e Bob Melchior foram os melhores no primeiro jogo.

Para preparar este encontro decisivo, a seleção portuguesa estagiou de 20 a 26 deste mês na Póvoa de Varzim.

Os responsáveis da seleção portuguesa contam com o apoio dos portugueses residentes no Grão-Ducado para serem o sexto jogador e empurrarem a equipa das quinas rumo à vitória.

Convocados

Cláudio Fonseca, João Soares, José Silva e Tomás Barroso (Benfica), Fábio Lima (CAB Madeira), João Gomes (Dolomiti Energia Trentino – Itália), João Grosso (Ovarense Dolce Vita), João Guerreiro e José Barbosa (UD Oliveirense), Miguel Cardoso (Vitória SC), Miguel Queiroz e Pedro Pinto (FC Porto), Stefan Djukic (Plymouth Raiders – Inglaterra).

Treinador: Mário Gomes

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.