O futebolista internacional iraniano Mehdi Taremi (FC Porto) foi eleito esta sexta-feira pelos treinadores da I Liga portuguesa como o melhor jogador do mês de janeiro da competição, depois de já ter sido distinguido como melhor avançado.

Portugal. Mehdi Taremi eleito melhor jogador do mês da I Liga em janeiro

No primeiro mês do ano, apontou três golos em quatro jogos, razão pela qual recolheu 15% das preferências, superando o defesa espanhol Pedro Porro (Sporting), segundo com 11%, e o internacional canadiano Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira), terceiro com 9%.



Taremi sucede a Sérgio Oliveira, companheiro de equipa nos ‘dragões’, como melhor do mês, tendo sido também escolhido como melhor avançado.

O Sporting agregou, com dois futebolistas espanhóis, o prémio para melhor guarda-redes (Adán) e melhor defesa (Porro), enquanto o médio do Paços de Ferreira Bruno Costa foi distinguido no meio campo.

Também em Paços fica o prémio de melhor treinador, Pepa, com a II Liga a ter como melhor jogador Marcus (Feirense) e Álvaro Pacheco (Vizela) como melhor técnico.

