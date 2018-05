Portugal mantém quarto lugar no ‘ranking’ da FIFA, Luxemburgo é 83°

A seleção portuguesa de futebol manteve o quarto lugar no ‘ranking’ da FIFA, que foi hoje divulgado e que continua a ser liderado pela Alemanha, a um mês de iniciar a defesa do título no Mundial2018. O Luxemburgo mantém o 83° posto.

A seleção germânica continua solidamente no topo da hierarquia, à frente do Brasil, segundo colocado, e da Bélgica, que na atualização anterior, realizada em 12 de abril, tinha desalojado Portugal do terceiro posto, a melhor classificação de sempre da equipa lusa.

O posicionamento dos 10 primeiros do ‘ranking’ da FIFA não sofreu qualquer alteração, assim como o do melhor representante dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, que continua a ser Cabo Verde, no 58.º lugar.

- ‘Ranking’ da FIFA em 17 de maio:

1. (1) Alemanha, 1.544 pontos.

2. (2) Brasil, 1.384.

3. (3) Bélgica, 1.346.

4. (4) Portugal, 1.306.

5. (5) Argentina, 1.254.

6. (6) Suíça, 1.179.

7. (7) França, 1.166.

8. (8) Espanha, 1.162.

9. (9) Chile, 1.146.

10. (10) Polónia, 1.128.

(...)

36. (36) Irão, 727.

54. (53) Burkina Faso, 582.

58. (58) Cabo Verde, 545.

104. (104) Guiné-Bissau, 330.

106. (106) Moçambique, 311.

138. (138) Angola, 221.

186. (186) Macau, 60.

187. (187) São Tomé e Príncipe, 59.

190. (190) Timor-Leste, 44.