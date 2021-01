As partidas serão disputadas à porta fechada, sem público.

Portugal. Jogos da Liga e da seleção nacional mantêm-se no novo confinamento

As partidas serão disputadas à porta fechada, sem público.

No novo confinamento geral, em Portugal, que entra em vigor a partir desta sexta-feira, 15 de janeiro, a atividade das equipas profissionais de futebol não será afetada.

De acordo com as medidas definidas em Conselho de Ministros, mantêm-se os treinos e os jogos das seleções nacionais e 1.ª divisão sénior, em que se inclui a I Liga portuguesa de futebol. No entanto, as partidas serão disputadas à porta fechada, sem público.

Segundo António Costa, também as "ligas equiparadas às profissionais, são mantidas em atividade, obviamente sem público", afirmou no final da reunião do Conselho de Ministros, esta quarta-feira, citado pela Lusa.



Na sua página do Facebook, o presidente da Liga de clubes, congratulou-se com a decisão, lembrando que o lema do futebol profissional tem sido " testar, prevenir, proteger" e que o “comportamento absolutamente exemplar e todas as medidas adotadas para manter em segurança todos os envolvidos" nas competições profissionais permitiram esta decisão do Governo.















