Portugal. Jogador do Alverca cai inanimado durante jogo

O jogador do Alverca Alex Apolinário caiu hoje inanimado durante o jogo entre a sua equipa e o União de Almeirim, da 10.ª jornada do Campeonato de Portugal de futebol, tendo sido transportado para o hospital.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

Alex Apolinário foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira pelos bombeiros de Alverca, que realizaram manobras de reanimação ainda no relvado.

Com a gravidade da situação, o árbitro e os jogadores entenderam não existir condições para o jogo prosseguir, unindo-se no círculo central abraçados.

