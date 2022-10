Encontros são de apuramento para o Europeu de 2024, na Alemanha.

Euro 2024

Portugal joga a 26 de março no Luxemburgo

Encontros são de apuramento para o Europeu de 2024, na Alemanha.

A seleção portuguesa de futebol vai jogar no Luxemburgo no dia 26 de março, integrada no apuramento do Grupo J para o Europeu de 2024. A partida vai ter lugar a partir das 20h45.

Já em solo português, o jogo com os "leões vermelhos" está agendado para 11 de setembro. A seleção luxemburguesa enfrenta assim Portugal pela terceira vez seguida numa fase de qualificação.

Além de Portugal e do Luxemburgo, os outros clubes que integram o grupo J são Bósnia-Herzegovina, Islândia, Eslováquia e Liechtenstein.

Para conquistar um lugar na fase final do Euro2024, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho, os clubes têm de ficar nos dois primeiros lugares do Grupo J.



A fase de qualificação europeia para o próximo Campeonato da Europa vai decorrer entre março e novembro de 2023, e o play-off está agendado para março de 2024.



O Euro2024 vai realizar-se entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.

