Portugal inicia hoje defesa do título europeu contra a Ucrânia

A seleção lusa acolhe hoje a congénere da Ucrânia no estádio da Luz no primeiro jogo de qualificação para o Euro2020. O selecionador da ucrâniano, Andriy Shevchenko, diz que a pressão está do lado português.

Portugal inicia hoje a defesa do título europeu sde futebol, com a receção à Ucrânia, no arranque do grupo B de apuramento para o Euro2020, com Cristiano Ronaldo a regressar à seleção nacional, nove meses depois.

No Estádio da Luz, em Lisboa, Ronaldo vai voltar a vestir a camisola das ‘quinas’, algo que não faz desde 30 de junho de 2018, quando Portugal foi derrotado pelo Uruguai (2-1), em Sochi, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, que decorreu na Rússia.

Gonçalo Guedes, com uma gripe, é baixa praticamente certa na seleção portuguesa, enquanto Bruno Fernandes, que foi inicialmente convocado, abandonou mesmo o estágio devido a lesão.

Ao contrário do que era esperado, Danilo afinal não está suspenso e poderá ser aposta do selecionador Fernando Santos. O médio do FC Porto foi expulso no último jogo, na Liga das Nações, mas vai apenas cumprir castigo nas meias-finais dessa competição, em junho.

Uma das curiosidades do embate com os ucranianos serão as possíveis estreias de João Félix, Diogo Jota e Dyego Sousa, este último futebolista nascido no Brasil.

Caso seja utilizado, o avançado do Sporting de Braga irá tornar-se no sétimo jogador naturalizado a representar a seleção lusa, uma década depois de Liedson ter estado nesse papel. Nessa lista, aparecem ainda nomes como Pepe e Deco.

Portugal defrontou pela primeira vez a Ucrânia em outubro de 1996, caindo em Kiev, por 2-1, mas redimiu-se um mês depois com um triunfo por 1-0, no Porto, um resultado que, mesmo assim, foi insuficiente para garantir um lugar na fase final do Campeonato do Mundo de França. Foram os únicos embates entre as duas seleções.

O Portugal-Ucrânia tem início agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Clément Turpin.

A seleção nacional vai disputar o grupo B de apuramento, que inclui ainda Sérvia, adversário na próxima segunda-feira, igualmente na Luz, Lituânia e Luxemburgo.

Shevchenko 'atira' pressão para Portugal e assume "grande respeito" por Ronaldo

Shevchenko atribui o favoritismo à seleção portuguesa. Foto: LUSA

O selecionador da Ucrânia, Andriy Shevchenko, afirmou hoje que a pressão está toda em cima de Portugal, no jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, e confessou que tem um "grande respeito" por Cristiano Ronaldo.

"Portugal está pressionado, porque joga em casa e porque é campeão europeu. Nós estamos cá para tentar ganhar pontos e fazer um bom jogo. A pressão está em Portugal. A minha equipa tem treinado bem e estamos bem preparados", afirmou Andriy Shevchenko.

O selecionador ucraniano falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada no grupo B, agendado para sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Portugal é uma equipa muito forte. Tem o regresso de Ronaldo. É um dos melhores do mundo. Tenho um grande respeito por ele. Não é só um grande jogador, é um líder, um símbolo. E está em grande forma", referiu o antigo avançado de Dinamo Kiev, AC Milan e Chelsea.

Questionado sobre se falou com Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk, para tentar obter mais alguma informação sobre a seleção lusa, Shevchenko confessou que não valia a pena perguntar nada ao técnico português.

"Ele é português, gosta da sua equipa, da sua seleção, por isso não valeria a pena perguntar. Além disso, temos bastante informação de Portugal", disse o agora treinador de 42 anos.

Na mesma conferência de imprensa, Oleks Zinchenko, companheiro de Bernardo Silva no Manchester City, deixou elogios ao médio e considerou que, neste momento, o esquerdino é mesmo o melhor jogador português.

"Para mim, o Bernardo é melhor. Conheço o potencial e conheço-o bem. Falámos sobre este jogo e eu disse-lhe que se ele tentar passar por mim, é logo derrubado", brincou o jogador de 22 anos.

