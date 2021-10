Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e João Palhinha apontaram os golos da formação das ‘quinas’. A equipa lusa segue no segundo lugar do Grupo A.

Mundial 2022

Portugal goleia Luxemburgo por 5-0 e continua na 'rota' do Mundial2022

Lusa Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e João Palhinha apontaram os golos da formação das ‘quinas’. A equipa lusa segue no segundo lugar do Grupo A.

A seleção portuguesa de futebol goleou hoje o Luxemburgo por 5-0, no seu sexto e antepenúltimo encontro no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, no Estádio Algarve.

Cristiano Ronaldo chega aos 800 golos como profissional com 'bis' ao Luxemburgo No Estádio Algarve, o ‘capitão’ da seleção lusa faturou aos oito e 13 minutos, nas duas ocasiões na transformação de penáltis, ‘arredondando’ para oito centenas o seu total de tentos marcados.

Cristiano Ronaldo, aos 08, 13 e 87 minutos, os dois primeiros de grande penalidade, para chegar aos 801 golos como profissional, Bruno Fernandes, aos 17, e João Palhinha, aos 69, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’.

A formação lusa segue no segundo lugar do agrupamento, com 16 pontos, em seis jogos, contra 17, em sete encontros, da Sérvia, que venceu em casa o Azerbaijão por 3-1.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.