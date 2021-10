Portugal venceu o grupo 2 de qualificação com o ‘pleno’ de nove pontos.

Portugal goleia Croácia por 16-1 e apura-se para o Mundial feminino de futsal

A seleção portuguesa feminina de futsal qualificou-se hoje para o Europeu de 2022, ao golear por 16-1 a congénere da Croácia, anfitriã do grupo 2 da ronda principal de apuramento para a fase final do torneio.

Quatro golos de Sara Ferreira, três de Pisco e de Carla Vanessa, dois de Fifó e um Janice Silva, Lídia Moreira e Ana Azevedo e um autogolo de Tomislava Matijevic consumaram a goleada de Portugal, que foi derrotado pela Espanha por 4-0 na final da edição inaugural do Europeu, disputada em 2019, em Gondomar.

Portugal venceu o grupo 2 de qualificação com o ‘pleno’ de nove pontos, fruto também das vitórias sobre a Polónia, segunda classificada, por 7-2, e a lanterna-vermelha Eslovénia, por 6-0, com a Croácia a terminar no terceiro lugar.

