A seleção portuguesa garantiu esta tarde a presença na final do Campeonato da Europa de sub-19, que decorre na Finlândia, com um expressivo 5-0 frente à Ucrânia. Segue-se a Itália que bateu França por 2-0.

Portugal garante final no Europeu de sub-19 e enfrenta Itália

O resultado foi selado ainda na primeira parte, com o segundo tempo sem novidades.

Os golos foram apontados por Pedro Correia (2'), João Filipe (19' e 21') e Francisco Trincão (28' e 31').



A Itália, que bateu a França na outra meia final por 2-0 (golos de Christian Capone, aos 27 minutos, e de Moise Kean, à meia hora), será o adversário dos portugueses na final de domingo às 18h30. Na fase de grupos desta prova, os italianos bateram Portugal por 3-2.



Portugal, que já conquistou o título continental da categoria em 1961, 1994 e 1999, volta assim a disputar a final do Europeu de sub-19, depois de ter sido derrotado no jogo decisivo da competição no ano passado, frente à Inglaterra (2-1).



