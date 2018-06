Seleção de basquetebol venceu por 80-58 e está apurada para a segunda ronda de qualificação do Eurobasket 2021.

Portugal ganha no Luxemburgo

Ao vencer na visita ao Luxemburgo por 80-58, a seleção nacional de basquetebol apurou-se para a segunda ronda de qualificação do Eurobasket 2021.

No final do primeiro período, a equipa portuguesa liderava por 27-11 e, com José Barbosa, João Betinho Gomes e Fábio Lima em destaque, manteve a vantagem até ao intervalo.

No terceiro período o jogo, os luxemburgueses reagiram e protagonizaram interessante recuperação. Porém, no quarto e derradeiro período do jogo, triplos seguidos de Tomás Barroso e Fábio Lima catapultaram a equipa para nova fase de afirmação que não voltou a sofrer contestação.

O extremo João Betinho Gomes, com 16 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências, impôs-se como Jogador Mais Valioso em campo.