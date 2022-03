Bruno Fernandes marca um golo em cada parte e indica o caminho para o Qatar-2022.

Portugal. Foi canja (em vez de macedónia)

Rui Miguel Tovar Bruno Fernandes marca um golo em cada parte e indica o caminho para o Qatar-2022.

Coreia do Sul 2002, Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Qatar 2022. Seis Mundiais no século XXI e Portugal está em todos. Nem falha um para amostra, já é um clássico. O 2:0 vs Macedónia do Norte no Dragão é o carimbo. Pimba, já lá mora. Com sofrimento na fase de qualificação, com eficacia no play-off.

Macedónia do Norte, a malta empertiga-se toda. E com razão, vá. Embora seja uma das piores selecções do Euro-2020, ganha à Alemanha na Alemanha e à Itália em Itália no último ano. É um perigo à solta, o aviso está dado. Portugal entra dominador, a jogar nas calmas. E é assim o tempo inteiro, em baixa rotação, porque a Macedónia arrisca pouco. Muito pouco. Pouquíssimo.

O primeiro sinal de perigo é através de Ronaldo, com um remate ao lado na cara do guarda-redes Dimitrievski aos 14’. Dez minutos depois, Diogo Jota salta melhor que o capitão Ristovski e cabeceia picado, ligeiramente por cima. À terceira é de vez. Ristovski, de novo o capitão, lateraliza muito mal o jogo e Bruno Fernandes lê bem a iniciativa do ex – companheiro do Sporting. O homem corta o lance e recebe de Ronaldo para um remate cruzado, imparável. Está dado o mote, 1:0.

Até ao intervalo, durante 15 minutos, a defesa de Portugal nem sequer é chamada a intervir. A Macedónia não sabe reagir ao golo. Falta-lhe qualidade para subir no terreno com perigo. E é mesmo Portugal a aproximar-se do 2:0, por Diogo Jota. O seu remate sai torto, para as malhas laterais.

Começa a segunda parte e nada de Macedónia. O efeito surpresa esgota-se no 1:2 na Alemanha e no 0:1 em Itália. Portugal tem a bola e os melhores intérpretes. Quando assim é, nada a fazer. Pobre Macedónia, completamente aos papéis. Numa das raras incursões pela proximidade da área portuguesa, Pepe rouba a bola a Bardhi e inicia-se um contra-ataque com Diogo Jota a fugir pela esquerda solto, soltíssimo. O miúdo olha para a frente, vê a desmarcação de Bruno Fernandes e mete-lhe a bola na perfeição. Em corrida, o goleador de serviço bate de primeira do ponto de penálti, novamente sem qualquer hipótese para Dimitrevski.

Acabou-se a papa doce, a Macedónia está fora e Portugal, se dúvidas houvesse depois do 1:0, está mesmo no Qatar. A última meia-hora é mais do mesmo, jogo de sentido único. Fácil mais fácil seria impossível. E até dá para estrear Vitinha, mais um portista nos planos de Fernando Santos. A festa no Dragão é ao som da Portuguesa, o hino cantado com ‘efervescência’ antes e depois do jogo, com Moutinho a dar um caldo a Rúben Dias no agitar da bandeira. Fim de papo, vemo-nos em Dezembro no Qatar.

Sob o apito do inglés Anthony Taylor, eis os actores principais e secundários no Dragão

PORTUGAL: Diogo Costa, João Cancelo, Danilo, Pepe e Nuno Mendes; Moutinho (Vitinha 90+2), Bernardo (João Félix 88) e Bruno Fernandes (Matheus Nunes 88); Otávio (William 77), Diogo Jota (Rafael Leão 77) e Cristiano Ronaldo (cap)Seleccionador Fernando Santos (portugués)MACEDÓNIA DO NORTE Dimitrievski; Stefan Ristovski (cap), Musliu, Velkovski e Alioski; Elmas (Nikolov 88), Bardi, Ademi e Trajkovski (Churlinov 59); Kostadinov e Milan Ristovski (Miovski 46)

Seleccionador: Blagoja Milevski (macedónio)

Marcadores: 1:0 Bruno Fernandes (32); 2-0 Bruno Fernandes (65)

