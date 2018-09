No último encontro antes da estreia na Liga das Nações, a seleção portuguesa empatou a uma bola com a Croácia, esta quinta-feira, no estádio do Algarve, num jogo amigável marcado pelas estreias do portista Sérgio Oliveira e do benfiquista Gedson. Neste jogo assinalou-se ainda a centéstima internacionalização de Pepe que o jogador festejou da melhor forma, ao apontar o único golo da equipa das 'Quinas'.

Portugal empata com a Croácia

O croata Ivan Perisic colocou em vantagem os vice-campeões do mundo, aos 18 minutos, com um remate forte e colocado, mas Pepe igualou aos 32 minutos e as equipas foram empatadas para o intervalo.



Na segunda parte, Portugal teve mais posse de bola e mais perto de chegar à vitória, com destaque para uma bola no poste do enviada pelo croata Milic na sua própria baliza, mas o resultado acabou por não sofrer alterações, apesar do maior domínio luso.



Portugal volta a entrar em campo no dia 10, contra à Itália, num jogo que marca a estreia dos comandados de Fernando Santos na Liga das Nações.





