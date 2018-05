Portugal empata a duas bolas com a Tunísia em Braga

A seleção portuguesa de futebol empatou esta noite a dois golos com a Tunísia, no primeiro dos três jogos de preparação para o Mundial, disputado no estádio da Pedreira, em Braga.

A seleção portuguesa de futebol empatou esta noite a dois golos com a Tunísia, no primeiro dos três jogos de preparação para o Mundial, disputado no estádio da Pedreira, em Braga.

André Silva inaugurou o marcador aos 22 minutos ao apontar de cabeça o 1.000° golo da história da seleção portuguesa de futebol, e João Mário elevou para 2-0 volvidos 12 minutos, com um excelente remate, fazendo o melhor golo da noite. Inexplicavelmente, a formação comandada por Fernando Santos relaxou e permitiu a redução do marcador para 2-1 muito perto do intervalo com um tento de Anice Badri, aos 39 minutos .



No segundo tempo, a Tunísia equilibrou a partida e Portugal perdeu completamente o controlo do encontro. E foi numa falta de atenção da defesa lusa que os tunisinos chegaram ao empate por intermédio de Ben Youssef, aos 64 minutos, para grande frustração dos adeptos que mostraram o seu desagrado. O selecionador português operou várias substituições, mas o resultado não sofreu alteração até ao final da partida.

André Silva marcou o milésimo golo da seleção portuguesa aos 22 minutos. Foto: AFP

Este foi o primeiro de três testes lusos antes do Mundial da Rússia, sendo que agora se segue a Bélgica, outro adversário com presença garantida na Rússia, em jogo agendado para 02 de junho no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, finalizando os ensaios no dia 07 de junho, no Estádio da Luz, frente à Argélia, seleção que ficou de fora do campeonato do mundo.

Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk).

