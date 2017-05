Portugal em busca da terceira coroa no Mundial de sub-20

Portugal inicia este domingo mais uma participação no Campeonato do Mundo de futebol sub-20 da FIFA, na Coreia do Sul, onde vai tentar chegar ao terceiro título mundial e, assim, quebrar o favoritismo de França, Alemanha e Argentina.

Naquela que será a sua quarta presença consecutiva na prova, a seleção portuguesa, comandada por Emílio Peixe, está também entre as equipas mais cotadas, muito por culpa dos títulos europeus conquistados em seniores e sub-17 em 2016, bem como a final perdida no escalão de sub-19.

O Mundial sub-20 é, aliás, uma prova especial para as cores portuguesas, face aos seus dois títulos alcançados de forma consecutiva em 1989 e 1991, por uma geração que ficaria para sempre conhecida como a 'geração de ouro' do futebol português. Além do registo vitorioso, Portugal somou ainda uma final perdida em 2011.

A caminhada da seleção lusa no grupo C arranca no domingo frente à Zâmbia, campeã africana deste escalão e candidata a fazer uma surpresa na prova, prosseguindo no dia 24 com a competitiva formação da Costa Rica e terminando diante do Irão, a 27 de maio.

Longe de ser uma competição fácil, Portugal conta, porém, com menos dois rivais de peso nesta edição do Mundial, já que a campeã Sérvia e o poderoso Brasil, vencedor de cinco títulos mundiais, falharam de forma surpreendente a qualificação para o torneio na Coreia do Sul e deixaram o caminho um pouco mais 'livre'.

Todavia, as selecções da França, vencedora da edição de 2013 realizada na Turquia, da Argentina, recordista de títulos nesta categoria, com seis trunfos, e a sempre difícil Alemanha apresentam credenciais mais do que suficientes para travar os sonhos de José Gomes, Diogo Dalot ou Pedro Silva, entre outras 'esperanças' portuguesas.

A Argentina lidera o grupo A, que conta também com a Coreia do Sul, a Guiné e a Inglaterra, os alemães estão no grupo B ao lado de Venezuela, Vanuatu e México, a Itália concentra atenções no grupo D, juntamente com Uruguai, Japão e África do Sul, a França está no grupo E, com as congéneres de Honduras, Vietname e Nova Zelândia, e, por fim, o grupo F agrega Estados Unidos, Equador, Arábia Saudita e Senegal.

Destes seis grupos seguem para os oitavos de final os dois primeiros de cada agrupamento, bem como os quatro melhores terceiros classificados. O Campeonato do Mundo de futebol sub-20 decorre na Coreia do Sul entre os dias 20 de maio e 11 de junho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.