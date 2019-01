Portugal é um dos sete países que manifestaram interesse em organizar a fase final do Campeonato da Europa de futsal de 2022, o primeiro alargado a 16 seleções, informou hoje a UEFA no sítio oficial na Internet.

Portugal é um dos sete interessados em organizar o Euro2022 de futsal

Além de Portugal, manifestaram também interesse junto do organismo continental em acolher o Europeu a Bósnia-Herzegovina, a França, o Cazaquistão, a Lituânia, a Holanda e a Suécia.

A UEFA observou que a declaração de interesse terá de ter seguimento com a apresentação de uma candidatura formal até 30 de maio de 2019, com o Comité Executivo a escolher o país anfitrião do Campeonato Europeu de 2022 em 24 de setembro.

Portugal já organizou a fase final de uma edição do Europeu, em 2007, em Gondomar e Santo Tirso, e a seleção portuguesa é a atual campeã europeia, na sequência da vitória no torneio realizado em 2018, na Eslovénia.

